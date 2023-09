Župan Derne je v sredo zvečer za savdsko televizijo Al Arabija dejal, da na podlagi uničenih četrti pričakujejo veliko smrtnih žrtev, med 18.000 in 20.000. Izpostavil je tudi, da potrebujejo specializirane ekipe za pobiranje trupel, saj se zaradi velikega števila trupel pod ruševinami in v vodi bojijo izbruha epidemije. Potrebujejo tudi vreče za trupla, poročajo tuje tiskovne agencije.

“The bodies are everywhere.” Thousands are dead in Libya after huge floods – with thousands more missing. The scenes are truly horrifying, as Ben Wedeman @bencnn reports. pic.twitter.com/Gh6iCrbfv7 — Christiane Amanpour (@amanpour) September 13, 2023

Pred tem je minister za civilno letalstvo mednarodno nepriznane vlade na vzhodu države Hičem Abu Čkiuat v sredo ocenil, da bi se število smrtnih žrtev lahko pomembno povečalo, saj morje »nenehno naplavlja na desetine novih trupel«, poroča britanski BBC.

Župan je še opozoril, da se po silovitem neurju Daniel, ki je po Grčiji in Turčiji v nedeljo dosegel Derno, to mesto z okoli 100.000 prebivalci sooča s humanitarno krizo. V hribovju nad mestom sta se namreč podrla dva jezova, pristaniško mesto pa so zalile ogromne količine vode, ki so številne stavbe skupaj z ljudmi odplaknile v morje. Po ocenah strokovnjakov je mesto zalilo 30 milijonov kubičnih metrov vode.

Srbski portal televizije N1 navaja, da je jeza v 70. letih prejšnjega stoletja zgradilo jugoslovansko podjetje in da sta mesto uspešno obranila pred velikimi poplavami leta 1986, da pa ju niso vzdrževali od leta 2002. Portal, ki navaja libijske medije, še piše, da so h katastrofalnosti poplav ob izredni količini padavin prispevala tudi leta spopadov v državi, zaradi katerih so zanemarili vzdrževanje infrastrukture.

Brez strehe nad glavo je okoli 30.000 ljudi

Brez strehe nad glavo je po ocenah Mednarodne organizacije za migracije (IOM) samo v Derni ostalo 30.000 ljudi, še okoli 5000 pa v bližnjih krajih. Izpostavili so, da so v mestu, ki je uničeno do neprepoznavnosti, obsežni tudi izpadi električne energije, motnje v telekomunikacijskem omrežju pa omejujejo komunikacije.

If Derna in Libya looks like a war zone, it's because we are in a war against fossil fuels, and right now they are winning. 🎥: Alwasat Libya pic.twitter.com/LtEIup37e4 — Extinction Rebellion Global (@ExtinctionR) September 14, 2023

Reševalci in svojci medtem še naprej iščejo morebitne preživele, saj je po podatkih Mednarodna federacija Rdečega križa in Rdečega polmeseca okoli 10.000 ljudi pogrešanih.

Tako vlada na vzhodu v Tobruku kot mednarodno priznana vlada v Tripoliju sta zaprosili za mednarodno pomoč, dostavo katere pa ovira politična razdeljenost države, v kateri vlada kaos in nasilje številnih milic od leta 2011 po strmoglavljenju Moamerja Gadafija. Dostavo pomoči, ki je sicer že začela prihajati v državo, pa ovirajo tudi poplavljene ali uničene ceste.

Mednarodna pomoč je na poti

Predstavnik IOM Tauhid Pasha je za četrti program radia BBC povedal, da sta obe vladi zaprosili za mednarodno pomoč, v njunem skupnem imenu pa vlada v Tripoliju, ki se usklajuje z vlado na vzhodu. Kot izziv pa je izpostavil ustrezen odziv mednarodne skupnosti na prošnjo Tripolija in poudaril, da je treba čim prej povečati pomoč državi.

Iz Nemčije so danes sporočili, da bo v okviru pomoči EU danes nemška vojska v Libijo poslala dve transportni letali z vzmetnicami, šotori, odejami in generatorji. Jordanija je že poslala letalo s humanitarno pomočjo, Italija pa je napovedala odhod ladje in dveh vojaških transportnih letal za prevoz strokovnjakov in logistične opreme. Francija pa bo poslala transportno letalo z okoli 40 reševalci in več tonami medicinske opreme, vključno s terensko bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je izpostavil, da morajo po poplavah vse politične skupine delovati skupaj, saj mora pomoč priti do vseh prizadetih ljudi ne glede na njihovo politično usmerjenost.

Libijskim reševalcem pri iskanju morebitnih preživelih v Derni po poročanju BBC pomagajo ekipe iz Egipta, Tunizije, Turčije, Italije in Španije. Pri tem pa opozarjajo, da se čas za najdbo preživelih izteka. Eden od libijskih reševalcev je dejal, da so prizadeta območja videti, kot da bi jih »prizadel potres in bi jih hkrati bombardirali«, saj so z obličja Zemlje izbrisane celotne mestne četrti in vasi.

I haven’t been able to stop watching footage of the floods ripping through Libya. I can’t imagine being one of the many who still have not heard back from their relatives. I remember the raging waters of hurricane Katrina. I’ve never seen anything like this. So many in the last… pic.twitter.com/TvFUcRYsci — Dr. Omar Suleiman (@omarsuleiman504) September 14, 2023

EU povečuje pomoč

Evropska unija v okviru mehanizma civilne zaščite povečuje pomoč Libiji po katastrofalnih poplavah. Po pomoči Nemčije, Romunije in Finske ter sprostitvi pol milijona evrov za humanitarno pomoč, so Libiji v okviru mehanizma pomoč ponudile še Francija, Italija in Nizozemska, so danes sporočili iz Bruslja.

Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je ob tem izpostavil, da so Libiji po poplavah države članice EU nemudoma zagotovile pomoč. »Francija, Italija in Nizozemska so ponudile medicinsko osebje in opremo, reševalne čolne, helikopterje in drugo nujno pomoč za okrepitev odziva,« je povedal. Zahvalil se je vsem državam članicam za nesebično podporo in pomoč pri reševanju življenj v Libiji v teh kritičnih razmerah.

Francija je ponudila 53-člansko ekipo medicinskega osebja, Italija skupino potapljačev s čolni in transportnimi vozili ter helikopterje, Nizozemska pa ekipo tehničnih strokovnjakov, vključno s strokovnjaki za informacijsko tehnologijo, logistiko in kartiranje.

Pomoč v okviru mehanizma so že zagotovile Nemčija, Romunija in Finska, in sicer šotore, zložljive postelje, odeje, generatorje, hrano, bolnišnične šotore in rezervoarje za vodo.

EU pa je ob sprožitvi mehanizma civilne zaščite za pomoč Libiji v sredo sprostila začetnih pol milijona evrov za humanitarno pomoč za zagotovitev najnujnejših potreb prizadetih prebivalcev. Sredstva bodo v državo posredovali preko partnerjev na terenu.

Večini žrtev poplav v Libiji bi se po oceni ZN lahko izognili

Večino od skupno več tisoč smrtnih žrtev poplav v Libiji bi bilo mogoče preprečiti, če bi sistemi za zgodnje opozarjanje in obvladovanje izrednih razmer pravilno delovali, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes opozorili Združeni narodi.

Kot je novinarjem v Ženevi povedal vodja Svetovne meteorološke organizacije (WMO) pri ZN Petteri Taalas, bi z boljšim usklajevanjem v državi lahko izdali opozorila, sile za obvladovanje izrednih razmer pa bi izvedle evakuacijo ljudi, s čimer bi se lahko izognili večini človeških žrtev.

Taalas je ocenil, da so k obsegu katastrofe v veliki meri prispevale pomanjkljive vremenske napovedi ter neustrezno obveščanje in ukrepanje na podlagi zgodnjih opozoril. Zaradi dolgoletnega konflikta v tej severnoafriški državi po strmoglavljenju samodržca Moamerja Gadafija je mreža meteoroloških opazovalnic uničena, prav tako informacijski sistemi, je pojasnil.

Povedal je še, da zato ob poplavah ni bilo evakuacije, ker ni bilo ustreznih sistemov zgodnjega opozarjanja. »Če bi izvedli evakuacijo, bi bilo število žrtev veliko manjše,« je poudaril in dodal, da bi lahko s posredovanjem pristojnih služb lahko zmanjšali gospodarsko škodo zaradi povodnji.

Libijski nacionalni meteorološki center (NMC) je sicer izdal zgodnja opozorila za ekstremne vremenske razmere 72 ur pred divjanjem neurja Daniel, ki je v Libijo prispel iz Grčije. Po elektronski pošti je obvestil pristojne organe ter jih pozval, naj sprejmejo preventivne ukrepe. Po navedbah WMO ni jasno, ali so opozorila dosegla vse, ki bi jih morala.

Organizacija je še sporočila, da je bilo sodelovanje med meteorološkimi službami in službami za obvladovanje naravnih nesreč v Libiji nekoč dobro, zdaj pa ga ni več.