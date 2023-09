Na onesnaženje so opozorili naravovarstveniki bližnjega naravnega rezervata Škocjanski zatok, ki so o dogodku obvestili pristojne organe. Glede na to, da je snov po odtočnih jaških iztekala v reko le nekaj deset metrov od podjetja Vinakoper, menijo, da je za izliv krivo podjetje. Podobni primeri naj bi se dogajali tudi že v preteklih letih v času trgatve.

Po pisanju Dela so na kraj izpusta prihiteli gasilci, delavci Drave Ptuj, ki na koprskem območju ureja vodotoke, in predstavniki komunalnega podjetja Marjetica, ki so vzeli vzorce. O dogodku sta bila obveščena tudi okoljska inšpekcija in Policijska uprava Koper. Tam so danes povedali, da vzrok izpusta še ni znan in da je preiskava v teku. Najprej je treba ugotoviti, za katero snov gre in ali je nevarna, nato se bo ugotavljalo, ali je prišlo do kršitve zakona, so povedali.

Direktor Vinakoper Borut Fakin je za medije zanikal, da bi pri njih ravno zdaj prali vinske sode, kar bi lahko bil razlog onesnaženja. Nenavadno se mu zdi, da je snov prišla v reko iz izpusta, ki ni njihov. Podobne primere so sicer v preteklosti že imeli v času trgatve, vendar so odtočne kanale v zadnjem času sanirali in vanje vložili 50.000 evrov, zato se to ne bi smelo zgoditi, je povedal.