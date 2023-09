»Očitno smo zaskrbljeni zaradi kakršnih koli obrambnih odnosov med Severno Korejo in Rusijo,« je novinarjem v sredo dejal tiskovni predstavnik ameriškega Sveta za nacionalno varnost John Kirby in izpostavil, da bi vsekakor bili zaskrbljujoči vsi dogovori, ki bi krepili vojaške zmogljivosti Severne Koreje.

Tiskovni predstavnik State Departmenta Matthew Miller pa je izrazil zaskrbljenost zaradi sodelovanja obeh držav na področju satelitov, ki bi pomenilo kršitev resolucij ZN. Izpostavil je, da v primeru kršenja resolucij ZDA ne bodo oklevale pri uvedbi sankcij proti Pjongjangu in Moskvi.

Za Washington sicer pomeni zbliževanje Rusije s Severno Korejo in Iranom, ki Moskvi dobavlja drone, izraz obupa v vojni v Ukrajini.

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov je v današnjem odzivu na Telegramu Washington obtožil dvoličnosti, saj medtem ko sam dobavlja orožje Ukrajini, vojaško-tehnično sodelovanje Rusije z njenimi partnerji označuje za nezakonito. »Skrajni čas je, da Washington odpravi gospodarske sankcije in razmisli o vzpostavitvi enakopravnih odnosov z drugimi državami,« je dodal.

ZDA Južni Koreji prodajajo vojaška letala

Ob naraščanju napetosti s Severno Korejo so sicer ZDA v sredo odobrile prodajo vojaških letal F-35 Južni Koreji v skupni vrednosti pet milijard dolarjev, poroča AFP. State Department je obvestil kongres, da je dal zeleno luč za prodajo 25 letal proizvajalca Lockheed Martin ter motorjev in sorodne opreme.

V izjavi za javnost je ameriško zunanje ministrstvo zapisalo, da bo prodaja izboljšala zmožnost Južne Koreje, da se spopade s sedanjimi in prihodnjimi grožnjami, saj bo zagotovila verodostojne obrambne zmogljivosti za odvračanje agresije v regiji in interoperabilnost s silami ZDA.

Zaskrbljenost zaradi pogovorov Kima in Putina pa je danes izrazila tudi nova japonska zunanja ministrica Yoko Kamikawa. »Pogovore opazujemo z zaskrbljenostjo, vključno z možnostjo, da bi lahko privedli do kršitev prepovedi ZN o prodaji Severni Koreji orožja in z njim povezanih materialov,« je dejala.

Rusko invazijo na Ukrajino je v sredo imenovana vodja diplomacije označila za nesprejemljivo ter izpostavila, da bo Japonska z ZDA, Južno Korejo in drugimi državami še naprej zagotavljala uresničevanje resolucij ZN.

Po poročanju ruskih tiskovnih agencij je Putin ob sredinem pogovoru s Kimom na ruskem Daljnem vzhodu obljubil Pjongjangu pomoč pri razvoju vesoljskega programa. Novinarjem pa je povedal, da vidi možnosti za vojaško sodelovanje med državama.

To je bilo njuno prvo srečanje po štirih letih, ki je sprožil zaskrbljenost Zahoda, da bi državi tudi v luči vojne v Ukrajini lahko sklenili orožarske posle.

Putin sprejel vabilo Kima na obisk v Severno Korejo

Kim Jong-un je v sredo ob koncu obiska v Rusiji povabil ruskega predsednika Vladimirja Putina, naj obišče Severno Korejo. Putin je povabilo sprejel, danes poročajo severnokorejski državni mediji. Dodali so, da je Kim iz Rusije odpotoval na svoj naslednji cilj, a podrobnosti niso navedli.

Kim je po navedbah severnokorejskih medijev obisk označil za pomembno priložnost za izboljšanje sodelovanja med Severno Korejo in Rusijo. Izrazil je tudi prepričanje, da bo Rusija dosegla veliko zmago nad svojimi sovražniki. »Vedno bomo z Rusijo,« je še dejal Kim na posnetkih, ki jih je predvajala ruska televizija.