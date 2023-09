Kot pravi ustanoviteljica in direktorica Vivo cateringa Jerneja Kamnikar, se po eni strani na velikih dogodkih jedilniki zelo poenostavljajo, po drugi strani pa imamo vedno več elitnih dogodkov, na katerih ne manjka ničesar. »Če smo imeli nekoč bogate bifeje tudi na dogodkih, na katerih je bilo prisotnih tisoč ali celo več ljudi, imamo zdaj eno do dve jedi, oziroma se vedno manj kuha in je na voljo vedno več bolj priložnostnih jedi, kot so na primer burgerji. Se pa tudi že dogaja tudi, da hrane na večjih prireditvah sploh ni, sploh pri kongresni dejavnosti,« razmišlja Kamnikarjeva.

Tudi Gašper Kos, ki bdi nad podjetjem Kos catering, opaža, da je hrane na dogodkih vedno manj, je pa bolj kvalitetna. "Ampak na splošno je opaziti trend, da danes jedo tudi oči in so zato pogostitve bolj v smeri tako imenovanega finger fooda. Veliko več je poudarka na tem, kako so jedi videti in iz česa so sestavljene, zato tudi sami stremimo k temu, da naše jedi temeljijo na lokalnih in domačih sestavinah. Prav zaradi tega vse bolj sodelujemo s slovenskimi pridelovalci, je pa tudi res, da se je količina hrane na pogostitvah zmanjšala. Veliko več je poudarka na kvaliteti posameznih jedi kot pa na količini. Ljudje raje vidijo, da je hrana lepše postrežena, kot pa da se mize šibijo od količine posameznih jedi,« pravi Kos ki obenem opaža, da je vse bolj prisotno še povpraševanje po vegetarijanskih in veganskih jedeh ter po jedeh brez laktoze in glutena. »Ali je to modna muha, ne vem, dejstvo pa je, da je tega vse več. Ravno pred kratkim smo organizirali dogodek, pri katerem je naročnik naročil, da pripravimo zgolj veganske jedi, ker je bil sin naročnika vegan,« je dejal Kos. Podobno je pri pijači. Če se je nekoč pilo veliko in večinoma ne tako drage pijače, se danes pije veliko manj in to bolj kvalitetno, saj kot pravi Kos, ljudje raje spijejo kozarec ali dva, nekaj pojedo in gredo domov.

Od resnih do sladkih penin

In temu modernemu načinu se vse bolj prilagajajo tudi pridelovalci vina, še posebej tisti, ki pridelujejo peneča vina. Kot pravi Andreja Novak, vodja marketinga v Radgonskih goricah, so trendi pri penečih vinih, da se vse bolj povprašuje po suhih peninah, medtem ko se potrošniki, ki pijejo peneča vina doma, največkrat zadovoljijo s slajšimi okusi. "Ampak pri nas imamo širok izbor penečih vin, da lahko zadovoljimo okuse vseh. Je pa res, da se danes vedno bolj poudarja kvaliteto življenja, ki je povezana tudi z zdravo prehrano, kamor naj sladkor ne bi sodil,« razlaga Novakova. Kot je še dodala, so zelo v trendu penine, pridelane po klasični metodi, kamor sodi zbirka zlatih penin, pa naj bo to v suhi ali polsuhi izvedbi, po njih pa posegajo bolj resni pivci, imajo pa tudi polnitve, kot je zlata penina selection, ki jih pridelujejo posebej za gostinstvo in so priljubljene tudi na posebnih dogodkih. Še posebej so ponosni na penino untouched by light, ki je prva penina na svetu, ki je pridelana v popolni temi. »Pa tudi penine, narejene po charmat metodi, med temi večina najbolj pozna srebrno radgonsko penino, pa penino iz traminca in muškata, ki so suhe polsuhe ali celo sladke, se še vedno redno pojavljajo na prireditvah,« je še povedala Novakova.