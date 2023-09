Organizatorji kongresov v današnjih časih pričakujejo hitro odzivnost, transparentnost, prilagodljivost in seveda profesionalnost celotne destinacijske ponudbe, poudarjajo na Gospodarskem razstavišču, ki je največji prireditveni center v Sloveniji, in dodajajo, da si vsak tudi želi, da bi bil njegov dogodek pisan njemu na kožo oziroma personaliziran, unikaten ter nepozaben.

»Praviloma se srečanja krčijo v smislu števila udeležencev in trajanja dogodkov, hkrati pa se uveljavljajo nove tehnologije spremljanja dogodkov preko različnih orodij na daljavo. Vse manj je tudi odločitev, da udeleženci svoj čas bivanja na neki destinaciji podaljšajo – nekoč so ga izkoristili za dodatne turistične oglede oziroma kratke počitnice,« o trendih v kongresni dejavnosti pravi Breda Pečovnik, direktorica kongresno-komercialnega programa v Cankarjevem domu, kjer v svojih dvoranah lahko naenkrat gostijo 5000 udeležencev, ki jim poleg dvoran ponujajo še razstavne prostore in sprejemno dvorano.

Okrevanje po covidu še traja

Ker je kongresni turizem epidemija covida zelo prizadela, tudi okrevanje ni hipno, pravijo na Gospodarskem razstavišču. Pred epidemijo so dosegali tudi dvomestno številko mednarodnih kongresov letno, zdaj se tej številki še niso približali. »Povpraševanje po organizaciji kongresov na destinaciji za prihodnja leta smo imeli zadovoljivo. Zavedati se moramo, da nič ne pride samo od sebe in da je sedanje stanje plod dolgotrajnega dela. Vlaganja v promocijo kongresne dejavnosti in tudi varnost Slovenije pripomorejo k temu,« pojasnjuje Breda Pečovnik iz Cankarjevega doma, v obeh ljubljanskih kongresnih centrih pa izpostavljajo trenutno slabo letalsko povezavo. »Kongresni gost praviloma ne pride na kongres, če za prihod na destinacijo porabi več kot pol dneva,« pravijo na Gospodarskem razstavišču.

Da se svet po pandemiji postopoma vrača v normalno stanje in da se s tem ponovno krepi tudi kongresni turizem, opažajo tudi v portoroškem LifeClassu, kjer v sklopu svojih hotelov ponujajo deset kongresnih dvoran. Kot pravijo, beležijo vse več povpraševanja po kongresnem turizmu, ki vključuje aktivnosti na prostem, gastronomska doživetja, kjer udeleženci iščejo lokalne in pristne kulinarične izkušnje, ter druženja z živo glasbo in animacijo. »Ti dogodki udeležencem ponujajo priložnosti za mreženje in sprostitev po predavanjih,« pojasnjujejo v LifeClassu, kjer naštetemu dodajajo še sofisticirano infrastrukturo informacijske tehnologije.

Pomen trajnostne note

To poudarjajo tudi v Cankarjevem domu in na Gospodarskem razstavišču, kjer v ponudbo vključujejo še trajnostno noto. Na Razstavišču so tako na strehi največje dvorane postavili lastno sončno elektrarno, v Cankarjevem domu pa je nova pridobitev dvorana Alme Karlin, ki je v duhu trajnostnega bivanja v celoti opremljena in zgrajena iz razgradljivih ter varčnih materialov.

»Veliko pomeni, da so predhodni kongresi izvedeni profesionalno in kakovostno,« še izpostavi Pečovnikova, ki meni, da je za kvaliteto dogodka v prvi vrsti pomemben program z zanimivimi predavatelji. Druga plat je organizacija kongresa, to, kako profesionalno je kongres organiziran in izveden. »Ne sme biti pripravljeno povprečno, kot nekaj že doživetega in videnega – biti mora nekaj več, kar si udeleženci kongresa zapomnijo,« misli sklene sogovornica. x