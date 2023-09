Vse od leta 2015 se slovenski in poljski odbojkarji redno srečujejo v izločilnih bojih. Veliko lepše spomine na te obračune ima slovenska izbrana vrsta, ki je Poljake prvič presenetila pred osmimi leti v Sofiji, ko je v četrtfinalu slavila s 3:2, nato je v polfinalu s 3:1 premagala Italijo in šele v finalu jih je nato zaustavila Francija. Dve leti pozneje sta se ekipi pomerili v Krakovu v repasažu za uvrstitev v četrtfinale in spet je bila boljša slovenska reprezentanca, ki je v četrtfinalu morala priznati premoč poznejših evropskih prvakov, Rusov. Dvakrat pa so Poljaki praznih rok proti Slovencem ostali v polfinalu, prvič pred štirimi leti v nabito polnih Stožicah in predlani v Katovicah.

Grbića preteklost ne zanima

»Preteklost me ne zanima. To, kar se je zgodilo pred dvema, štirimi leti, je popolnoma nepomembno. Dejstvo je, da nas čaka težja tekma kot proti Srbiji. Podobno kot Srbi tudi Slovenci ves čas pritiskajo s servisom, vendar so močnejši v napadu in boljši v bloku, predvsem pa imajo v primerjavi z njimi več izkušenj. Če bomo želeli prekiniti ta urok porazov, bomo morali prikazati boljšo igro kot v četrtfinalu,« z veliko spoštovanja o slovenski ekipi govori Nikola Grbić, ki je poljsko reprezentanco prevzel lani in z njo na svetovnem prvenstvu osvojil drugo mesto, letos pa je bil z njo v ligi narodov prvi.

Tudi številni poljski novinarji, ki jih v Rimu ne manjka, niso najbolj navdušeni, da bo v polfinalu nasprotnik njihove reprezentance spet slovenska izbrana vrsta. Z razlogom, čeprav so v ligi narodov Poljaki na Filipinih premagali Slovence s 3:2, toda na zadnjem turnirju pred EP so na Wagnerjevem memorialu z njimi izgubili z 0:3. Vseeno pa menijo, da je ob vsej kakovosti, ki jo premore slovenska reprezentanca, v prednosti poljska ekipa.

»Naša reprezentanca ima v nasprotju s slovensko štirinajst enakovrednih posameznikov, kar se je recimo pokazalo v četrtfinalu proti Srbiji, ko je Kamil Semeniuk ob koncu tretjega niza na sprejemu zamenjal do takrat v napadu odličnega Wilfreda Leona in bil eden ključnih mož na poti do končne zmage,« so prepričani poljski novinarji.

Ob Leonu in Semeniuku, ki je soigralec Gregorja Ropreta v Perugii, velja v poljski ekipi vsekakor omeniti sprejemalca Aleksandra Sliwko, korektorja Lukasza Kaczmareka, ki je v prednosti pred Bartoszem Kurekom, pa podajalca Marcina Janusza, oba blokerja Norbeta Huberta in Jakuba Kochanowskega ter libera Pawla Zatorskega. Do zdaj so na EP izgubili le tri nize, v Skopju proti Nizozemski, v Bariju v osmini finala pa proti Belgiji in v četrtfinalu, kot rečeno, proti Srbiji.

Boj za vsako žogo

Podobno pot do polfinala je imela tudi slovenska reprezentanca, s to razliko, da je proti Turčiji v osmini finala izgubljala že z 0:2 v nizih, veliko naporov, da so zlomili odpor Ukrajincev, pa so morali vložiti tudi v četrtfinalu.

»V prvi vrsti se bomo morali boriti za vsako žogo, ob tem pa biti osredotočeni in igrati kolektivno. Verjetno bodo to poskušali tudi tekmeci. Vsaka ekipa na tej ravni lahko v trenutku spremeni svojo igro, zato bomo morali biti na igrišču kar se da povezani in razbrati, kaj bodo Poljaki želeli storiti, ter se temu prilagoditi. Na obračunu bodo odločali detajli in kako se bodo odzvali tekmeci, ko bo šlo eni izmed ekip na igrišču bolje. Vse bo odvisno od nas samih,« se z igro poljske reprezentance ne želi preveč ukvarjati slovenski selektor Gheorghe Cretu. Kar seveda ne pomeni, da s svojim strokovnim štabom ne bodo preučili najmanjših podrobnosti v njihovi igri.

Ena največjih ovir za slovensko ekipo bo blok, kajti Poljaki so s 4,08 bloka na niz daleč najuspešnejša reprezentanca na EP. Slovenija se lahko pohvali z le 1,8 bloka na niz. V samem vrhu so tudi po številu asov na niz (1,92), Slovenija je pri 1,24 asa, imajo pa tudi drugi najnatančnejši napad na prvenstvu (44 odstotkov), medtem ko so slovenski odbojkarji pri 38 odstotkih. Toda tudi proti Turčiji so bili statistični podatki slovenskih odbojkarjev slabši od nasprotnikov, vemo pa, kako se je tekma končala.

»Poljake dobro poznamo, velikokrat smo se že pomerili z njimi in jih tudi premagali. A to zdaj ne pomeni nič, četrtek bo nov dan, ki bo prinesel novo tekmo. Morali bomo igrati svojo igro in jih poskusiti presenetiti,« je po včerajšnjem treningu dejal Klemen Čebulj, ki med vsemi slovenskimi odbojkarji najbolje pozna poljske, saj že vse od leta 2020 igra za Asseco Resovia Rzeszow.

»Naše razmišljanje pred tekmo je sila preprosto – kako se najbolje pripraviti na tekmece in kako v polfinalu prikazati najboljšo možno odbojkarsko igro. Velikokrat ena ali dve žogi odločita tekmo. Želim si le, da ostanemo osredotočeni in da bomo igrali na najvišji ravni čim dlje časa. Borili se bomo za vsako žogo!« še dodaja slovenski kapetan Tine Urnaut.

Evropski in svetovni prvaki proti olimpijskim V drugem polfinalu se bosta pomerili ekipi Francije in Italije. Težje delo so v četrtfinalu imeli Italijani, ki branijo predlanski evropski naslov, lani so slavili tudi na svetovnem prvenstvu. Proti Nizozemski – veliko težav jim je povzročil korektor Nimir Abdel-Aziz, ki je dosegel 31 točk, od tega pet asov – so se rešili šele v zadnjem nizu. Do te tekme so edina niza izgubili proti Nemčiji. Prvo ime njihove mlade reprezentance je podajalec Simone Giannelli, odlično pa jih vodi izkušeni trener Ferdinando de Giorgi. Težavo zanje bi lahko pomenila poškodba blokerja Roberta Russa. Na drugi strani so Francozi, aktualni olimpijski prvaki, ki jih vodi Italijan Andrea Gianni, leta 2015 je bil tudi slovenski selektor, v skupinskem delu tekmovanja v Tel Avivu izgubili z Romuni, ki so jih nato v osmini finala gladko premagali. Prvi zvezdnik ekipe je Earvin Ngapeth, ki letos ne igra prav veliko. Zaradi domačega igrišča so v prednosti italijanski odbojkarji.