Slovenski teniški selektor Grega Žemlja je ponosno povedal, da je vesel, da je za dvoboj Davisovega pokala proti Luksemburgu zbral najboljšo slovensko reprezentanco. Ta se od sobote pripravlja v Tivoliju, kjer bo jutri in pojutrišnjem dvoboj 2. svetovne skupine. Za Slovenijo bo po daljšem času znova zaigral Blaž Rola (457. na svetovni lestvici), družbo pa mu bodo delali mlajši igralci Bor Artnak (616.), Sebastian Dominko (1338.) in Matic Križnik (57. na mladinski lestvici). Najbolj slovito ime na dvoboju bo selektor Luksemburga Gilles Müller, pred šestimi leti 21. igralec sveta in četrtfinalist Wimbledona in OP ZDA, ki je v karieri s turnirskimi nagradami zaslužil šest milijonov ameriških dolarjev. Müller je na včerajšnji tiskovni konferenci poudaril, da jih zanima zgolj zmaga, zato so se na dvoboj pripravili zelo dobro. Pred prihodom v Ljubljano so dva tedna trenirali v Mariboru, kjer so se predvsem privajali na peščeno podlago, potem ko jim gre precej bolje na trdi podlagi. Za Luksemburg bodo igrali Alex Knaff (486.), Chris Rodesch (609.), Raphael Calzi (1665.) in Gilles Kremer.

»Seveda se spominjam dvoboja, ki sem ga kot mladinec igral proti Sloveniji. Tedaj sem igral le med dvojicami, zelo dobro pa se spominjam, da smo na domačem terenu zmagali. To je v Davisovem pokalu najpomembneje in to nas zanima tudi v Ljubljani. Zahvalil bi se Tenisu Sloveniji za vso organizacijo, ki so nam jo nudili v zadnjih tednih,« je v Tivoliju odgovoril 40-letni Gilles Müller ter priznal, da mu novi način Davisovega pokala ni všeč, še posebej ne finale. Pravi, da je bistvo ekipnih tekem ekipni duh, ki ga vsaka reprezentanca krepi v domači državi, kjer se predstavi svojim gledalcem, ne pa da vsi finalisti tekmujejo na enem turnirju daleč od doma.

»Vem, katera dva igralca bosta jutri med posamezniki stopila na igrišče, a jim bom najprej to povedal na večerji. Vse bo znano na današnjem žrebu,« je odgovoril Grega Žemlja. Na treningu, ki je sledil tiskovni konferenci, sta skupaj igrala Blaž Rola in edini desničar v reprezentanci Bor Artnak, kar bržčas razkriva, katera posameznika bosta dobila prednost. Med ogrevanjem pred treningom nam je Sebastian Dominko dejal, da pozna najboljša igralca Luksemburga, ki podobno kot on študirata v ZDA. Dejal je, da sta boljša na trdi podlagi, kjer je enega od njiju že premagal. Bora Artnaka smo vprašali, kako je zadovoljen s svojim napredkom v zadnjem letu in kakšne cilje ima v naslednjem petletnem obdobju. »Aprila sem začel sodelovati z Gregorjem Žemljo. V tem času sem napredoval tako na svetovni lestvici kot v igri, tako da sem zadovoljen. Pripravljen sem trdo delati, kam me bo to pripeljalo, pa bomo videli,« je odgovoril 19-letni igralec, ki bo že petič nastopil v Davisovem pokalu.

Najmočnejši slovenski ženski teniški turnir se je včeraj z dvodnevno zamudo vrnil na Trg republike. Organizatorji so sicer izpeljali oba dvoboja, a izkazalo se je, da z mnogimi popravki premehkega terena. Sledilo je dolgo čakanje na današnji razpored, ki se je zavleklo skoraj do 21. ure. Izkupiček je, da bo Trg republike danes znova sameval, da je bitka z namišljenim spektaklom znova izgubljena ter da se tekmovalni spored še drugič v dveh dneh v popolnosti seli v Tivoli. Uradni razlog organizatorjev je, da zaradi napovedi slabega vremena. Kakorkoli, v Tivoliju se bosta danes ob 10.30 kot prvi pomerili Tamara Zidanšek in Pia Lovrič, v tretjem dvoboju pa bo Kaja Juvan igrala proti Romunki Miriam Bianco Bulgaru.