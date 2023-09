Vsakdanje življenje v senci raket

Od Čopa na meji z Madžarsko so proti Černivicu na poti v ukrajinsko Odeso mesta in vasi skoraj spokojni. Nič ne kaže, da bi se v državi kaj posebnega dogajalo. Na stranskih cestah ni prav veliko prometa, vendar na stranskih cestah skoraj nikjer ni veliko prometa. Kolone težkih tovornjakov se valijo s severa iz Poljske po glavni cesti mimo Lviva proti Kijevu in Dnipru do Kramatorska na jugu. Ob cesti težke vlačilce občasno stehtajo, in ko se pokaže šestdeset ton, samo z roko pomahajo naprej. Bogvedi, kaj je pod tisto ponjavo. Nikjer na poti ni videti vojaških vozil. Tudi vojske ne. Samo poljski in ukrajinski tovornjaki, ki na fronto vozijo hrano, tisoče steklenic z vodo, strelivo za puške in težke topove, oklepnike, škornje, čelade, uniforme in pribore za osebno higieno. Vse pride čez poljsko in slovaško mejo. Na avtocesti, ki pelje iz Madžarske, pa skoraj ni težkih vozil. Madžarska je zadržana do oboroževanja Ukrajine, večina težkega prometa teče po drugih cestah. Železnica je za potniški promet. Vse deluje.