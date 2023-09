Kjer še Tim Gajser pade na glavo

Zagovorniki električnih skirojev niso skoparili z ambicioznimi spremembami. Množična uporaba motoriziranih dvokolesnikov naj bi zmanjšala avtomobilski promet, predvsem v mestnih središčih, so napovedovali pred dobrimi petimi leti. Namesto da bi ljudje sedli v avtomobil in se zapeljali v center, ga bodo pustili na obrobju in se bodo z e-skirojem zapeljali zadnje kilometre poti do cilja, so zagotavljali. Napovedi se dokazljivo niso izpolnile. E-skiroji zmorejo nadomestiti zgolj pet odstotkov avtomobilskih voženj na razdalji do dveh kilometrov, je pokazala ena izmed prometnih študij iz Nemčije.