Jan Krmelj: Uho (Beletrina, 2023)

Metaforična, filozofska in eksistencialna poezija, zbrana v zbirki Uho, je drugo pesniško delo Jana Krmelja, umetnika mlajše generacije, ki je bil za svoj pesniški prvenec leta 2014 nominiran za Jenkovo in Veronikino nagrado. Zadnjih deset let se je bolj posvečal gledališki režiji in na odre slovenskih gledališč postavil več predstav. Njegove nove pesmi zaobjemajo dolgo časovno obdobje – od leta 21.500 pr. n. št. do leta 3045, a ohranjajo isti prostor in nakazujejo nenehno vračanje enakega.

Jana Juráňová: Ničvrednica (KUD Sodobnost International, 2023)

Prvo v slovenščino prevedeno delo znane in večkrat nagrajene slovaške pisateljice in dramatičarke Jane Juráňove se osredotoča na problematiko staranja in odnosa družbe do starih ljudi. V središču romana je triinosemdesetletna gospa Ludmila, ki po odpustu iz bolnišnice nima kam – njeno stanovanje je bilo prodano, za dom pa nima. V stiski se skrivoma naseli kar v bolnišnici. Delo poleg starizma osvetljuje tudi druge težave sodobne družbe, kot so prekarnost, preobremenjenost in politične igre moči.