Osebno, a brez sebe

Haruki Murakami je zgodbe, zbrane v pričujoči zbirki, pisal od leta 2018 do 2020, ko so bile tudi objavljene. Izšle so torej v času začetkov covida, njihova rdeča nit, uglašena v naslovni prvi osebi ednine, pa se je lepo skladala s tedaj prevladujočim občutkom samo(tno)sti in zaziranja vase, ki so ga terjale izjemne okoliščine.