Umetnosti zunaj zahodnega sveta

Kaj sanjajo krokodili, razstava, ki bo v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova na ogled do konca oktobra, predstavlja umetnosti zunaj zahodnega sveta: Zahodne Papue, Golanske planote in Čila. Postavitve so kurirali lokalni kustosi, kar je plod (samo)kritičinega razmisleka zahodnih kustosov o tem, da si je “razviti” svet vse predolgo prilaščal in udomačeval njihove drugačne paradigme.