Nove prostore so za potrebe študija fizioterapije uredili v nekdanjem hotelu Celeia na Mariborski cesti v Celju, prvič pa bodo lahko študentje v šolske klopi sedli že oktobra. »V Sloveniji se že dolgo soočamo s pomanjkanjem fizioterapevtov, poleg tega se je fizioterapija v zadnjih 15 letih razvila iz ročne veščine v samostojno akademsko disciplino. Zato je naša vizija, da zagotovimo kakovostno izobrazbo za tista deficitarna področja, kjer so potrebe največje,« je ob simboličnem odprtju dejal Ludvik Toplak, predsednik visokošolske ustanove Alma Mater. V zadnjem študijskem letu so v enotah v Ljubljani in Mariboru študirali tudi številni študenti iz savinjske regije. Vsem tem bo nova enota v Celju omogočila lažji dostop do študija in praktičnega usposabljanja v resničnem delovnem okolju. Študenti bodo obvezno klinično usposabljanje opravljali v številnih partnerskih enotah v zdraviliščih, zdravstvenih domovih in celjski bolnišnici. Študij fizioterapije je na Alma Mater Europaea mogoč na vseh treh stopnjah bolonjskega študija in traja na prvi bolonjski stopnji tri leta, na drugi magistrski bolonjski stopnji dve leti ter na doktorski tretji bolonjski stopnji še dodatna tri leta. x