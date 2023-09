Pred Dramo odkrili ostanke rimskega centralnega ogrevanja

Arheološka izkopavanja okoli SNG Drama so ob Igriški ulici pred Malo Dramo že prinesla prva odkritja. Na manj kot enem metru globine pod novodobnimi in novoveškimi nasutji so raziskovalci odkrili zelo dobro ohranjene rimske arhitekturne ostaline, osebne predmete in kovance iz 3. in 4. stoletja. In to je šele začetek arheoloških raziskovanj na tem območju.