Proga Brezovica–Borovnica: Obnova tira končana, promet še ni stekel

Potem ko so v nedeljo končali obnovo desnega železniškega tira med Brezovico in Borovnico in naj bi po njem tudi uradno stekel promet, je v sredo opoldne pol ducata potnikov zaman čakalo na vlak, ki bi jih iz Borovnice odpeljal v Ljubljano.