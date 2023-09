Leo Varadkar ima 44 let in pred seboj še kar nekaj desetletij življenja. Ni govoril o tem, koliko let bo imel, ko utegneta biti združeni Republika Irska in Severna Irska, ki je del Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, kot je uradni naziv britanske države. A nekateri mu, v Londonu in na Severnem Irskem, zamerijo že to, da je sploh govoril o tem in da je o tem govoril »ravno zdaj«. Slednje zato, ker upajo, da bosta vendarle oživeli severnoirska skupščina in vlada, ki ne zasedata že od lanskih majskih volitev, na katerih je prvič zmagala republikanska (katoliška) stranka Sinn Fein.

Severnoirski (protestantski) unionisti, ki so vedno vladali Severni Irski, se (še vedno) niso sprijaznili s tem, a uradno gre za nasprotovanje severnoirskemu protokolu, ključnemu delu brexitskega sporazuma, čeprav sta ga sedanja britanska konservativna vlada Rishija Sunaka in evropska komisija »popravili«, s tako imenovanim »windsorskim okvirjem«, v skladu z njihovimi zahtevami.

Nihče nima pravice veta na združitev

Varadkar je kritiko predvidel, saj je povedal dve pomembni stvari, ko je dejal, da za nekatere nikoli ni pravi čas za govorjenje o združitvi, pa tudi, da nobena skupina na Severnem Irskem nima pravice do veta na združitev irskega otoka. Ta je bil uradno razdeljen oziroma ločen že od maja 1921, na takrat majhno Severno Irsko, ki je ostala britanska, in veliko večjo Južno Irsko, ki je postala Republika Irska. Ločitev je potrdil zakon, sprejet v britanskem parlamentu. Zgodovina je »zapletena« marsikje, a redko kje tako kot na irskem otoku.

Britanska stoletja dolga vladavina je temeljila na anglonormanski invaziji v 12. stoletju, za katero se je odločil tedanji angleški kralj, za podreditev Ircev pa je potrebovala več kot stoletje in pol, od leta 1536 do leta 1691, ko je dejansko zavladala celotni Irski. Te nikoli ni razglašala za kolonijo, ker jo je hotela pobritaniti. Britanija je hotela ohraniti oba dela Irske, pa je irska vojna za neodvisnost leta 1922 prinesla odcepitev južne Irske. Severna Irska se je na prvem pravem referendumu v britanski zgodovini odločila ostati v Združenem kraljestvu. Delno zato, ker so Angleži irski sever poselili z veliko protestanti, delno zato, ker so nacionalisti, zagovorniki združene Irske, referendum bojkotirali. Kar 98,9 odstotka udeležencev referenduma je glasovalo za to, da Severna Irska ostane del Britanije. Referendum, ki je posejal seme sedanjih problemov, je bil, seveda, brexitski. Večina, 56 odstotkov prebivalcev Severne Irske, je glasovala za to, da Britanija ostane v EU, v kateri so bili povsem zadovoljni.

Kritika iz Londona

Prva zmaga republikanske (katoliške) stranke Sinn Fein na lanskih majskih volitvah na Severnem Irskem je šokirala unionistične protestantske stranke in London, ker je pokazala, da združitev irskega otoka ni več samo sen republikancev oziroma nacionalistov. Varadkar, ki ga kritizirajo tako britanski ministri kot severnoirski unionisti, pravi, da za nekatere nikoli ni pravi čas za pogovor o združitvi Irske, čeprav večina prebivalcev Severne Irske misli, da se bo zgodila v naslednjih 25 letih.

Na kongresu svoje stranke Fine Gael je Varadkar dejal, da bi morala ustanoviti podružnico na Severnem Irskem in biti ponosna na to, da se zavzema za združitev Irske, in da bi to morala biti njena misija. To je od vsega začetka misija stranke Sinn Fein – nekdanjega političnega krila Ire – ki je vladajoča stranka na Severnem Irskem, tretja največja in vodilna opozicijska stranka v Republiki Irski in ima sedem poslancev v britanskem parlamentu, v katerega pa ne pridejo, ker bi morali zapriseči zvestobo britanskemu monarhu. Voditeljica Sinn Féin Mary Lou McDonald, ki že dolgo zahteva referendum o združitvi Irske, je pozdravila Varadkarjeve besede in ocenila, da se bo združitev zgodila, še preden se bo zelo postaral.