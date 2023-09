Predsednica evropske komisije lahko med dosežki upravičeno izpostavi evropsko solidarnost – ki smo je po katastrofalnih poplavah deležni tudi v Sloveniji – zavezanost zelenemu prehodu z oprijemljivimi dosežki v vrsti industrijskih panog in mnogih članicah EU, razvoj digitalizacije in regulacijo področja umetne inteligence v skupno dobro. Prav tako krepitev vloge žensk v procesih odločanja in na vodilnih mestih javnega ter tudi zasebnega sektorja, s čimer je EU zgled in spodbuda za druge predele sveta. Toda tudi letošnji poletni podatki Eurostata so neizprosni: pod pragom tveganja revščine in socialne izključenosti v EU je bilo leta 2022 še vedno 95 milijonov ljudi.

Evropska komisija se je skupaj z drugimi institucijami izkazala pri kriznem upravljanju, a premalo pri nujno potrebni strukturni preobrazbi evropskega gospodarstva, družb in regij. Podobno velja za delovanje v mednarodnem prostoru: okrepljena odzivnost in pomoč v kriznih ter humanitarnih situacijah, a ob odsotnosti dolgoročne trajnostne in vključujoče razvojne vizije sveta.