Sumov fizičnega nasilja nad bolnikom ter sumov groženj za zdaj niso potrdili, bo pa tovrstne sume v sklopu podane ovadbe zaradi suma kaznivega dejanja v nadaljevanju obravnavala policija. V UKC so namreč takoj po seznanitvi dogodek prijavili svoji službi za korporativno varnost, ta je zaradi suma kaznivega dejanja podala prijavo na policijo in zagotovila varnost bolnika, tako da ta ni več prišel v stik z vpletenim zaposlenim. O neželenem dogodku so takoj obvestili tudi bolnikove svojce. Za dodatno razjasnitev okoliščin bodo izvedli izredni interni strokovni nadzor nad oddelkom, kjer je prišlo do incidenta, predmet nadzora pa bo delo z zmedenimi in nemirnimi bolniki na oddelku. Na nevrološki kliniki so sprejeli dodatne ukrepe za boljše obveščanje odgovornih v tovrstnih primerih in uvedli izobraževanje za prepoznavanje nasilja in odzive nanj. Zaradi verbalnega nasilja so za zaposlenega izdali predlog opozorila pred izredno odpovedjo delovnega razmerja. Po poročanju medijev naj bi zdravstveni tehnik sredi avgusta na nevrološki kliniki bolnika dvakrat udaril po glavi in mu grozil.