Fleksitarijanci

V ponedeljek smo vas pozvali, da nam poskušate razložiti, zakaj za božjo voljo so veganska rebrca (ki dišijo kot meso, so videti kot meso in imajo okus kot meso) tako priljubljena. Ni nam bilo jasno, komu so namenjena. Vegani in vegetarijanci meso zavračajo (pa četudi je iz soje, bi sklepali), vsejedci pa imajo na voljo pravo svinjo. Kje je torej poanta? Res ste nas presenetili in zasuli z odgovori. Od takih, ki ste nam očitali, da nas podkupuje mesarski lobi, do takih malo bolj žgečkljivih razlag, ko ste primerjali fejk rebrca z ... No, ne bomo.