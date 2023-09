Začelo se je okoli 8. ure, ko je 57-letna državljanka Izraela na poti s Kredarice proti Kalvariji začutila bolečino v kolenu in ni mogla nadaljevati poti. Malo pred enajsto so pomagali 60-letni pohodnici iz Avstrije, ki je obnemogla na območju med Konjskim sedlom in Kredarico. Samo nekaj minut pozneje so priskočili na pomoč 28-letnemu Poljaku, ki se je poškodoval med soteskanjem v kanjonu Fratarica na območju Loga pod Mangartom. Okoli 13. ure so hiteli na območje Kobariškega Stola, kjer se je po podatkih policije 70-letnemu padalcu iz Nemčije takoj po vzletu zaprlo padalo in je padel na makadamsko cesto ter se poškodoval. Na planini Konjščica pa se je okoli 15.30 poškodovala 58-letna planinka iz Nemčije, ki jo je bilo prav tako treba odpeljati v zdravstveno ustanovo.