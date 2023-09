Za Rogliča, ki je napadel tri kilometre pred koncem, je to 79. zmaga v karieri in 14. to sezono. Na letošnji dirki po Španiji je slavil že v osmi etapi, skupno pa je obdržal tretje mesto.

Rdečo majico vodilnega je s tretjim mestom v etapi obdržal Kuss, ki danes praznuje 29. rojstni dan. Za dvojcem Roglič-Vingegaard je zaostal 19 sekund.

Po 17 etapah ima tako osem sekund naskoka pred Vingegaardom ter 1:08 minute pred Rogličem. Nizozemska ekipa je tako rekoč razblinila vse upe ostalim kolesarjem na dirki, saj četrtouvrščeni Juan Ayuso (UAE Team Emirates) zaostaja natanko štiri minute. Danes je Španec zasedel deveto mesto.

V etapi s zloglasnim vzponom na Angliru (12,4 km/9,8 %) so se napadi ubežnikov vrstili od samega starta. Poskusil je tudi Belgijec Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), ki je pobral točke na dveh preostalih kategoriziranih napadih, na Angliruju pa proti najboljšim ni imel možnosti.

Večino časa je ritem narekovalo moštvo Jumbo-Visme, na predzadnjem vzponu pa je v ospredje prišla ekipa Bahraina Victoriousa. Nizozemec Wout Poels je strl večino skupine na najbolj strmem delu klanca, hitro pa sta odpadla Španca Enric Mas (Movistar) in Ayuso.

Slabe tri kilometre pred ciljem pa je nekoliko pospešil Roglič in se počasi oddaljeval tekmecem. Kasneje sta se mu priključila le Vingegaard in Kuss, a je Američan nato popustil in skupaj s Špancem Mikelom Lando (Bahrain Victorious) prečkal ciljno črto nekoliko za vodilnima. Med njima napadov ni bilo, Roglič, ki je vlekel v klanec zadnje tri kilometre, pa je slavil zmago.

V četrtek bo na sporedu zahtevna 18. etapa od Pola de Allanda do La Cruz de Linaresa (178,9 km). Kolesarji bodo morali premagati pet kategoriziranih vzponov, med drugimi tudi 8,3 km dolg zaključni vzpon na Puerto de la Cruz de Linares s povprečnim naklonom 8,6 %.