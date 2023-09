Za parašportnike in parašportnice se že začenja odštevanje do največjega športnega dogodka v njihovih karierah. Že danes je jasno, da bodo na igrah zagotovo tekmovali Živa Lavrinc (paralokostrelstvo), Dejan Fabčič (paralokostrelstvo) in Franček Gorazd Tiršek (parastelstvo). Živa si je premieren nastop zagotovila s 7. mestom na svetovnem prvenstvu, Dejan Fabčič je na evropskem prvenstvu zmagal na kontinentalnih kvalifikacijah, Franček Gorazd Tiršek pa je kvoto priboril z naslovom evropskega prvaka v Rotterdamu. V igri za nastop ostajajo ženska reprezentanca odbojke sede, parastrelec Anton Bavec, Nataša Bartol (dvoransko balinanje), parakolesar Anej Doplihar, paraatlet Robi Kogovšek, paraplavalec Tim Žnidaršič Svenšek in Luka Trtnik ter Andreja Dolinar (oba paranamizni tenis). Slovenski parašportniki in parašportnice so dosedaj osvojili 53 paraolimpijskih kolajn, 52 na poletnih igrah, eno na zimskih.

V Parizu se bo tako več kot 4400 parašportnikov in parašportnic merilo za 549 kolajn v 22 parašportih. Vstopnice za ogled tekmovanj bodo v prodaji od 9. oktobra naprej, mednarodni paraolimpijski komite pa si želi, da jih proda vsaj 2,8 milijona. To bodo tudi paraolimpijske igre, ko se na tribune vračajo gledalci. Na zadnjih poletnih paraolimpijskih igrah v Tokiu so zavoljo covid ukrepov tribune športnih objektov samevale. Znana je tudi maskota poletnih olimpijskih iger v Parizu, treba pa je omeniti, da organizatorji letos niso iskali navdiha v živalskem svetu, temveč v zgodovini. Izbrali so frigijsko čepico, simbol francoske revolucije.

Prizorišče tekem tudi pod Eifflovim stolpom

»Zagotovo nas bo v Parizu pričakalo drugačno vzdušje, kot pa je bilo zavoljo covida-19 v Tokiu. Že sam Pariz s svojimi znamenitostmi bo pripomogel, da bo vzdušje drugačno. Zelo malo je novih športnih objektov, veliko tekmovanj se bo odvijalo na razstavišču, kjer bodo postavljene montažne tribune, veliko jih bo prvič na spektakularnih prizoriščih, na primer pod Eifflovim stolpom ali pa kar na ulicah. Želja prirediteljev iger je namreč igre kar najbolj približati ljudem. Z vidika organizacije vse poteka po precej utečenih protokolih, dodano vrednost trenutno predstavlja mlada ekipa organizatorjev (trenutno je zaposlenih 1600 oseb, v naslednjih mesecih pa se bo logistična ekipa povečala na okoli 2000 oseb), ki skrbi za organizacijo tako olimpijskih kot paraolimpijskih iger,« je povedal Boro Štrumbelj, ki bo drugič zapored vodja slovenske odprave na poletne paraolimpijske igre in dodal, da bo velik logistični zalogaj za organizatorje predstavljala organizacija prevozov, saj so športni objekti po vsem Parizu.

Tudi tokratna prireditev 365 do Pariza je pomembna zaradi vnovič izkazane podpore parašportnikom in parašportnicam. Zavedati se moramo, da leta in leta garajo, se odrekajo za tak dogodek, da se lahko predstavijo. Ob takih priložnostih radi podoživljajo svoje mednarodne uspehe. »Prav ti parašportniki pa so najboljši ambasadorji parašporta, kamor želimo pripeljati, predvsem pa nagovoriti mlade invalide in tako ustvarjati nove zgodbe. Vse skupaj pa sovpada z novo grafično podobo naše zveze. Tudi mi začenjamo novo ero, ko bi radi nagovorili slovensko javnost. Tudi s pomočjo paraolimpijskih iger v Parizu, ko se igre po 12 letih spet vračajo v Evropo,« pa se iger v Parizu veseli tudi Damijan Lazar, predsednik Zveze ŠIS-SPK.

Nova grafična podoba

Za uvod v odštevanje do paraolimpijskih iger pa so se parašportniki in parašportnice predstavili tudi z novo celostno grafično podobo. »S prenovo vizualne podobe blagovne znamke Zveze ŠIS–SPK smo sledili tudi Strategiji za obdobje 2019–2029, zato smo želeli ustrezneje pozicionirati kot sodobno in v prihodnost usmerjeno organizacijo. Za obstoječi simbol je namreč bilo ugotovljeno, da ga mnogi vidijo, kot da potuje levo, kar v zahodnih kulturah pomeni nazaj. Novi simbol paraolimpijskega komiteja je kombinacija nacionalnega simbola, prstana in trikotnikov, ki tvorijo puščico. S svojo usmerjenostjo navzgor vzpodbuja parašportnike, da kljub raznim oblikam oviranosti vztrajno trenirajo za vedno boljše rezultate. Krožna oblika prstana ponazarja združevanje vseh organizacij, ki se ukvarjajo s športom invalidov ter pomembno vlogo Zveze ŠIS–SPK pri opolnomočenju njenih članov. Konstrukcija simbola, sestavljena iz trikotnikov, je tudi povsem funkcionalna, saj jo je lažje kombinirati z dresi paraolimpijske reprezentance, za podobo katere skrbi Olimpijski komite Slovenije (OKS). S celostno podobo OKS sta usklajeni tudi glavni barvi, svetlo modra in zelena,« je ob tem povedal Dejan Šmid, oblikovalec, ki se je podpisal pod novo celostno grafično podobo Zveze za šport invalidov Slovenije-Slovenskega paraolimpijskega komiteja.