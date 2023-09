Odločitev je pričakovano padla v zadnjem delu trase. Najprej ob drugem prečkanju vzpona na Monte Serro (9,3 km/6,6 %) z vrhom 28 km pred ciljem. Tam je ritem narekovalo moštvo UAE Team Emirates, napravilo selekcijo, a Pogačar ni imel moči, da bi poskusil s samostojnim napadom po dobrem dirkanju njegovih moštvenih kolegov.

Na vzponu sta se mu odpeljala danes močnejša Sivakov in Carapaz (EF Education-EasyPost), kasneje pa je slovenski as počakal moštvenega kolega, Avstrijca Felixa Grossschartnerja ter z njim nekaj časa lovil tekmeca v ospredju, nato pa odnehal in Avstrijca poslal v lov za vodilnima.

Sivakov, drugouvrščeni na nedeljski VN Montreala, je okoli 1,5 km pred koncem napadel in se otresel Carapaza za peto zmago v karieri. Tretji je bil Grossschartner. Pogačar je iz majhne skupine sprintal za četrto mesto in ugnal Italijana Filippa Zano (Jayco-AlUla), sicer skupnega zmagovalca letošnje dirke po Sloveniji.

Danes je prvo priložnost za dokazovanje v novem dresu emiratov dobil 21-letni slovenski kolesar Gal Glivar. Član Adrie Mobila od 1. avgusta trenira z ekipo UAE Team Emirates, v kolikor pa bo zadovoljil delodajalce, bi lahko od leta 2024 dirkal v svetovni seriji.

Štiriindvajsetletni Pogačar bo imel naslednjo priložnost že v četrtek, ko bo na sporedu enodnevna dirka Coppa Sabatini (199 km).

Pogačar sicer ni dirkal vse od avgustovskega svetovnega prvenstva v Glasgowu, kjer je na cestni dirki osvojil bronasto kolajno, v vožnji na čas pa zaradi utrujenosti zasedel šele 21. mesto. V izjavi po SP je dejal, da bi lahko morebiti že končal sezono, a si je kasneje premislil.

V programu ima poleg današnje in četrtkove preizkušnje do konca sezone še dirko po Emiliji (30. 9.), dirko treh dolin Vareseja (3. 10.) in spomenik po Lombardiji, ki bo na sporedu 7. oktobra. Tam je slavil v letih 2021 in 2022.