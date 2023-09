Tiskovni predstavnik nemškega notranjega ministrstva je pojasnil, da se Nemčija trenutno sooča z velikimi izzivi v smislu sprejemnih in nastanitvenih zmogljivosti. Kot je dejal, je temu tako med drugim zato, ker nekatere članice EU - vključno z Italijo - ne upoštevajo t. i. dublinske uredbe na tem področju.

Zato je Berlin obvestil Rim, da do nadaljnjega odlaga sprejem migrantov, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP še dejal tiskovni predstavnik ministrstva.

Namen prostovoljnega solidarnostnega mehanizma za premeščanje migrantov znotraj EU je zmanjšati pritisk na migracijsko najbolj obremenjene države članice, denimo Italijo ali Grčijo.

Dublinska uredba predvideva registracijo nezakonitih migrantov v državi članici, v katero so ti vstopili ob prvem prihodu na ozemlje EU. Vendar pa sredozemske države, med njimi Italija, trdijo, da ta pravila pretirano obremenjujejo države na zunanji meji EU, zlasti zato, ker se želijo prišleki pogosto preseliti in živeti v drugi državi unije in ne v tisti, preko katere so vstopili na ozemlje EU.

Po podatkih nemške zvezne policije je avgusta v Nemčijo prispelo 15.100 nezakonitih migrantov, kar je 40 odstotkov več kot julija, ko jih je prišlo 10.714.