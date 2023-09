»Njegovo veličanstvo kralj Mohamed VI. in maroška vlada morata samostojno organizirati mednarodno pomoč, mi pa se lahko le odzovemo na njihovo odločitev,« je dejal Macron v video sporočilu, objavljenem na omrežju X, nekdanjem Twitterju.

»Upam, da se bodo vse razprave, ki razdvajajo in otežujejo ta že tako tragičen trenutek, iz spoštovanja do vseh končale,« je dejal po poročanj francoske tiskovne agencije AFP.

Maroko je doslej sprejel ekipe reševalcev iz Velike Britanije, Španije, Katarja in Združenih arabskih emiratov, prošnje za pomoč nekdanji kolonialni sili Franciji pa iz Rabata niso poslali, kar je spodbudilo ugibanja in razprave o napetih odnosih med državama.

Francija je sicer v ponedeljek ob odsotnosti prošnje za pomoč iz Maroka obljubila pet milijonov evrov sredstev za lokalne in mednarodne človekoljubne organizacije, ki že delujejo v državi.

Medtem na prizadetih območjih v okolici Marakeša in v gorovju Atlas na jugu države še vedno potekajo iskalne in reševalne akcije, vendar upanje na to, da bi pod ruševinami našli preživele, pet dni po potresu počasi pojenja.

Katastrofalen potres, ki je v petek prizadel Maroko, je po zadnjih uradnih podatkih terjal več kot 2900 smrtnih žrtev, še 5530 ljudi pa je bilo ranjenih, navaja AFP. Rdeči križ je ob tem objavil poziv za finančno pomoč v višini 100 milijonov evrov za prizadete po potresu, iz svojega sklada za nujne primere pa je sprostil tudi milijon švicarskih frankov za podporo dejavnostim maroškega Rdečega polmeseca na terenu.