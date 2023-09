V Zvezi tabornikov Slovenije so v preteklem tednu prejeli obvestilo o prijavi suma kaznivega dejanja člana vodstva enega izmed rodov zoper spolno nedotakljivost mladoletnih oseb. Kot so sporočili iz zveze, so do razjasnitve okoliščin osebo umaknili iz vseh njenih taborniških aktivnosti in nalog, pogovorili pa so se tudi s starši članov.

Policija pa je osumljenega pridržala in ga nato privedla pred preiskovalno sodnico pristojnega okrožnega sodišča, ki mu je odredila pripor. O tem, za katero sodišče gre, niti drugih podatkov o policijski preiskavi policija ne razkriva »zaradi varovanja interesa predkazenskega postopka«, so pojasnili.

»V primerih, kjer so vključeni otroci, je treba izhajati iz zaščite koristi otrok (mladoletnikov) in njihove zasebnosti in integritete. Objava kakršnihkoli podatkov o otrocih (mladoletnikih), ki so udeleženi v uradnih postopkih, predstavlja kaznivo dejanje kršitve tajnosti postopka po 287. členu kazenskega zakonika,« so izpostavili.

So pa dodali, da »policijska preiskava kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost še vedno poteka, saj kriminalisti zbirajo obvestila še o morebitnih drugih kaznivih dejanjih in drugih žrtvah«.

Na GPU so pojasnili, da v primeru prijave kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost zadevo najpogosteje prevzamejo kriminalisti s sektorja kriminalistične policije pristojne policijske uprave, saj so posebej usposobljeni za tovrstna kazniva dejanja. »Stremimo k temu, da so razgovori opravljeni strokovno in hkrati subtilno ter s posebnim odnosom do žrtve, kajti gre za najhujša kazniva dejanja, kjer je zbiranje obvestil za žrtev izredno obremenjujoče in neprijetno. V nadaljevanju zberemo vsa obvestila in dokaze ter o tem obveščamo pristojnega državnega tožilca,« so potek postopka razložili na policiji.