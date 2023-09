Tradicionalno je tudi letos razdeljen na področja DOM, TURIZEM, TEHNIKA ENERGETIKA, B2B in MOS PLUS, osrednja tema letošnjega Mednarodnega obrtnega sejma pa je trajnost. V tem duhu bodo imeli obiskovalci priložnost preizkusiti in spoznati različna električna prevozna sredstva, od koles do avtomobilov. S pomočjo projekta S kolesom na MOS, ki so ga razvili v sodelovanju z Mestno občino Celje, Novim tednikom in Radiem Celje, spodbujajo zlasti lokalne obiskovalce, da se na dogodek podajo s kolesom. Za vse, ki se bodo pripeljali s kolesom, so pripravili posebno ugodnost – vstopnice po znižani ceni 5 evrov.

Na enem mestu je zbrana pestra ponudba za dom, gradnjo, prosti čas in zdravo prehrano. Obrtniki na sejmu predstavljajo številne poklice in rokodelske delavnice, s čimer posebej nagovarjajo osnovnošolce, srednješolce in študente, ki razmišljajo o svoji poklicni prihodnosti.

MOS povezuje tudi gospodarstvo in znanost – predstavljene so inovacije, skupaj z njimi pa še uspešni primeri sodelovanja med znanostjo in gospodarstvom, vključno z elektroniko, robotiko, energetiko, biotehnologijo in vesoljsko tehnologijo. Posebna pozornost je namenjena mladim raziskovalcem, obiskovalci bodo veliko izvedeli o trendih razvoja umetne inteligence.

Na sejmu se lahko podrobneje seznanite s turističnimi cilji po vsej Sloveniji, hkrati pa z različnimi dejavnostmi, kot so pohodništvo, kolesarjenje, zimski, vodni in adrenalinski športi. Odkrijete lahko tudi številne možnosti za izvedbo raznolikih team buildingov. Razstavljavci predstavljajo velneški, zdraviliški, kongresni, kulturni in dentalni turizem, seveda ne gre brez področja kampinga in karavaninga. Bogat program zdravega življenjskega sloga bo zagotovo pritegnil marsikaterega obiskovalca. Na MOS imate priložnost spoznati uporabo defibrilatorja in osnove oživljanja, lahko si izmerite sladkor v krvi in krvni tlak. Z vprašanji o nalezljivih boleznih se lahko kar tam obrnete na Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Sejem osvetljuje pomembno temo digitalizacije. Različna ministrstva predstavljajo digitalne storitve in transformacijo javnih ustanov za lažje opravljanje spletnih storitev v luči digitalne preobrazbe. Osvetljujejo digitalizacijo gospodarstva, izobraževanja in dvig digitalnih kompetenc prebivalstva s ciljem, da bi lahko vsi državljani lažje izkoristili blagodati digitalnega napredka.

Največja poslovno-sejemska prireditev v Sloveniji in širši okolici poteka vsak dan med 13. in 17. septembrom od 9. do 18. ure (v nedeljo do 17. ure).