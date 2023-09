»Evropa se mora spet odzvati na klic zgodovine. Odzvati se moramo skupaj,« je uvodoma v svojem vsakoletnem govoru o stanju v Evropski uniji govorila predsednica komisije Ursula von der Leyen. To je bilo njeno temeljno vodilo za naloge, ki čakajo Evropsko unijo v prihodnjem obdobju, tudi v času, ki komisiji in parlamentu ostaja še do konca mandata. Najpomembnejši evropski govor leta je bil njen zadnji pred bližajočimi se evropskimi volitvami, ki bodo potekale junija prihodnje leto. V tem pogledu je tudi razumeti njen poziv deležnikom v EU za pridobivanje zaupanja Evropejcev.

V svojem govoru je kot uspehe v zadnjem letu izpostavila rojstvo geopolitične Evrope, vzpostavitev gradnikov za zdravstveno unijo, cepilno politiko EU ob covidni krizi in tudi vse večjo neodvisnost Evropske unije pri čipih in ključnih surovinah. Začrtala je tudi številne cilje za naprej, pri katerih se je osredotočila predvsem na gospodarske cilje Unije, nadaljevanjem zelenega prehoda, politična prilagajanja držav članic za širitveni proces tudi z morebitnimi spremembami evropske pogodbe. Prav tako je napovedala nadaljnjo pomoč Ukrajini in podaljšanje začasne zaščite za Ukrajince v Evropski uniji.

Uvedba protisubvencijske preiskave za kitajske avtomobile

Pred naslednjimi evropskimi volitvami bo po ocenah von der Leynove v preostalih 300 dneh potrebno zaključiti začeto delo. Kot eno ključnih tem je izpostavila nadaljevanje zelenega prehoda v Uniji, ki je letos doživela najtoplejše poletje, nekatere države članice pa so zaradi ekstremnih vremenskih pojavov, med njimi tudi Slovenija, utrpele veliko škodo. »Znašli smo se v stanju vrelega planeta.« Pri prilagajanju zelenemu prehodu je napovedala nadaljnjo podporo EU evropski industriji. Cilj je, da bi prišlo do razogljičenja pri vseh industrijskih panogah. »Ostali bomo na naši poti. Ostali bomo ambiciozni. Držali se bomo naše strategije rasti,« je poudarila von der Leynova in dodala, da pri tej tranziciji nihče ne sme biti puščen na cedilu.

Pri tem prehodu in tudi pri soočanju z globalno konkurenco je ključna ohranitev delovnih mest, je poudarjala. EU zagovarja pravičnost v globalni ekonomiji, ki je pomembna za življenja ljudi. Kot primer je izpostavila področje električnih vozil, kjer Kitajska z velikimi državnimi subvencijami niža cene teh vozil in s tem izkrivlja evropski trg. Zaradi tega je napovedala začetek protisubvencijske preiskave o električnih vozilih, ki prihajajo iz Kitajske: »Evropa je odprta za konkurenco. Ne za tekmo do dna.« Glede politike do Kitajske je ostala zvesta svojim prejšnjim usmeritvam, da je potrebno s Kitajsko sicer sodelovati na določenih področjih. V odnosih s Kitajsko želi Evropa zmanjšati tveganja, ne pa se povsem ločiti od te države.

Izzivi pomanjkanja delovne sile

Glede gospodarstva je dejala, da v prihodnjem letu vidi tri glavne gospodarske izzive za našo industrijo: pomanjkanje delovne sile in znanja, inflacija in olajšanje poslovanja za naša podjetja. »Namesto, da milijoni ljudi iščejo delovna mesta, milijoni delovnih mest iščejo ljudi,« je poudarila von der Leynova in navedla nekaj primerov, kjer delovne sile za prosta delovna mesta primanjkuje: do tega prihaja v srednje velikih in malih podjetjih, turistični branži, bolnišnicah in na področju varstva otrok. Pomanjkanje delovne sile tudi oži konkurenčnost EU, je poudarila. Izboljšati je potrebno dostop mladim in ženskam do trga delovne sile, prav tako pa migracijo kvalificirane delovne sile. Zaradi vseh teh vprašaj bo v okviru naslednjega belgijskega predsedstva Svetu EU organiziran poseben vrh socialnih partnerjev v EU, na katerem bi govorili tudi o izzivih umetne inteligence na trg delovne sile.

Od Afrike do Ukrajine

Več sodelovanja z Afriko, kjer prihaja do demografskih sprememb in bo nestabilnost regije po številnih pučih trajala še leta, razrašča pa se tudi terorizem. »To je za Evropo neposredna skrb - za našo varnost in blaginjo. Zato moramo v odnosu do Afrike pokazati enako enotnost, kot smo jo pokazali za Ukrajino. Osredotočiti se moramo na sodelovanje z legitimnimi vladami in regionalnimi organizacijami,« je poudarila.

Zavzela se je za sklepanje podobnih migracijskih dogovorov, kot jih je pred nedavnim EU sklenila z Tunizijo. Parlament in Svetu EU pa je pozvala, da dokončajo pogajanja o novem migracijskem paktu, ki je bil na ravni držav sicer že sprejet. Prav tako pa je poudarila, da sta Bolgarija in Romunija pripravljeni na članstvo v EU, zato naj se ju sedaj brez nadaljnjih zamikov sprejme v prostor prostega pretoka ljudi in blaga.

Šele v zadnji četrtini govora je spregovorila o Ukrajini, kar je v primerjavi z lanskimi poudarki na začetku govora precejšnja sprememba. Zagotovila je, da bo EU Ukrajini ob strani stala, dokler bo to potrebno, prav tako pa je ukrajinskim beguncem zagotovila, da bodo v EU dobrodošli tako kot so bili tudi v prvih tednih po začetku vojne. Napovedala je nadaljnjo pomoč za Ukrajince v Evropski uniji kot tudi za ukrajinsko pot v EU.

Na širitev EU ne gre čakati zaradi sprememb pogodbe EU

Eden izmed klicev zgodovine je po njeni oceni tudi to, da Evropa sedaj zaključi delo na Uniji. »V svetu, v katerem nekateri poskušajo izločiti eno državo za drugo, si ne moremo privoščiti, da bi naše evropske sodržavljane pustili zadaj. V svetu, kjer sta velikost in teža pomembna, je dokončanje naše Unije nedvomno v strateškem in varnostnem interesu Evrope.«

A za uspešno širitev je potrebno po njeni oceni tudi oblikovati primerno vizijo. Tako kot EU že sedaj objavlja vsakoletna poročila o vladavini prava v državah članicah, bodo sedaj podobna poročila začeli izdelovati še za kandidatke za članstvo. »S tem bodo imeli enakopraven položaj z državami članicami, podprli jih bomo pri njihovih prizadevanjih za reforme in zagotovili, da bo naša prihodnost Unija svobode, pravic in vrednot za vse.« Je pa von der Leynova poudarila, da pristop v Evropsko unijo temelji na uresničevanju zahtev in komisija bo to načelo vedno zagovarjala. »Vendar je bil dosežen že velik napredek. Videli smo velik napredek, ki ga je naredila Ukrajina, odkar smo ji podelili status kandidatke. In videli smo odločenost drugih držav kandidatk, da izvedejo reforme.«

Tako kot morajo države kandidatke narediti svoje delo, to čaka tudi EU. »Preseči moramo stare, binarne razprave o širitvi. Ne gre za vprašanje poglabljanja integracije ali širitve Unije. Lahko in moramo storiti oboje. Da bomo imeli geopolitično težo in sposobnost ukrepanja,« je poudarjala. Zavzela se je za spremembe evropske pogodbe na področjih, kjer bo to potrebno. »Vendar ne moremo - in ne smemo - čakati na spremembo pogodbe, da bi nadaljevali s širitvijo. Unijo, primerno za širitev, lahko dosežemo hitreje. To pomeni odgovoriti na praktična vprašanja, kako bo Unija z več kot 30 državami delovala v praksi. In zlasti o naši sposobnosti ukrepanja.« Komisija bo še v času belgijskega predsedstva za razpravo evropskih voditeljev pripravila predloge, kako bi bilo potrebno določena področja delovanja Evropske unije prilagoditi za delovanje z večjim številom držav, kako bi funkcionirale institucije in kako bi financirali proračun.