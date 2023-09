Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sta bili v napadu z manevrirnimi raketami poškodovani tudi dve ruski ladji.

Po navedbah Rusije, ki si je Krim nezakonito priključila leta 2014, so ukrajinske sile izstrelile deset raket, od katerih so jih večino prestregli. Napad so izvedle tudi z dvema hitrima čolnoma brez posadke, poročajo tuje tiskovne agencije.

Razvošajev je kasneje na družbenem omrežju Telegram objavil fotografijo goreče ladje v pristanišču in sporočil, da v pristanišču delujejo vse službe in da ni nevarnosti za civilne objekte v mestu.

Krim, nadzor nad katerim si tako kot na drugih zasedenih ukrajinskih ozemljih želi Kijev pridobiti nazaj, je v zadnjem času tarča pogostejših ukrajinskih napadov. Po poročanju britanskega BBC se zdi, da je bil to eden najbolj usklajenih napadov doslej, verjetno z uporabo zahodnih raket dolgega dosega.