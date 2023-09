September je čas, ko praviloma nase opozorijo alpski smučarji, saj je konec oktobra, ko je na vrsti začetek svetovnega pokala v Söldnu, vse bliže. Poletno dogajanje so prvi strnili v moški reprezentanci tehničnih disciplin, ki šteje tri člane. Prejšnji teden se je reprezentanca vrnila z večtedenskega treninga v Ushuai, kjer so bili vodstvo in tekmovalci zelo zadovoljni, saj so bili pogoji večinoma zimski, nekaj časa pa tudi januarski, ko se je temperatura gibala okrog ničle, proga pa je bila zato bolj mehka. Najboljši Slovenec Žan Kranjec ni spreminjal ekipe, saj zanj še naprej skrbi Klemen Bergant. Štefan Hadalin je zamenjal proizvajalca opreme, saj je prestopil k Völklu, kar je prineslo precej sprememb. Vrhničan sodeluje z novim serviserjem, in sicer izkušenim Čehom Milošem Mačitko, ki je na plačilni listi Smučarske zveze Slovenije, na trenerskem mestu pa zanj skrbi Sergej Poljšak, do letos dolgoletni šef slovenske ženske reprezentance. V reprezentanci tehničnih disciplin je od Slovencev še Tijan Marovt, na trenerskem mestu pa Matjaž Požar.

»Iz preteklih let imam le pozitivne izkušnje s treninga v Argentini, letos pa lahko rečem, da je bilo vse skupaj še malenkost boljše. Zaenkrat mi gre vse po načrtih, tudi časi na treningih so zadovoljivi. Imam še nekaj rezerv pri opremi, tega se bom lotil v naslednjih dneh,« pravi Žan Kranjec. »Zelo pomembno je, da je vzdušje v ekipi pozitivno. Vesel sem, ker sem se dobro ujel z novima trenerjem in serviserjem,« dodaja Štefan Hadalin, ki se veliko posveča tudi treningu veleslaloma, kjer sicer na treningih zaostaja za Žanom Kranjcem, a ga veseli, da se mu občasno približa. Najvišji reprezentant Tijan Marovt se posveča večinoma slalomu, kjer je bil v Ushuaii zadovoljen z napredkom.

Sergej Poljšak je dejal, da večjih težav z menjavo okolja v slovenski alpski smučarski reprezentanci ni imel, saj se vsi med seboj dobro poznajo. »Realnost je takšna, da je trening v Argentini nujen, saj so pogoji v Evropi zelo slabi. V Ushuai so trenirale vse najboljše reprezentance, s katerimi smo opravili tudi nekaj treningov, rezultati pa so bili zadovoljivi. V nedeljo bomo opravili prvega od dveh načrtovanih taborov v Saas Feeju. V zadnjih tednih pred prvo tekmo v Söldnu pa bomo trenirali tam, kjer bodo najboljši pogoji,« je odločen Sergej Poljšak.

Dodajmo, da je moška reprezentanca v hitrih disciplinah na pettedenskem treningu v Čilu, kjer so bili na začetku pogoji za trening zelo dobri, v zadnjih desetih dneh pa je zapadlo veliko snega. Panoga za alpsko smučanje tudi intenzivno išče novega predsednika zbora in odbora, potem ko na prvem razpisu edini kandidat ni izpolnjeval pogojev. Podatki s terena so, da se bo na naslednjih volitvah, ki bodo 3. oktobra, za funkcijo potegoval najmanj en ustrezen kandidat.