V iniciativi Glas ljudstva spisali nov zakon za ozdravitev zdravstva

Koalicija po novem v zdravstvu stavi na manjše in ciljane ukrepe, sistemske spremembe pa prestavlja v prihodnost. V iniciativi Glas ljudstva, kjer so kritični do usmeritev ministrstva za zdravje za leti 2024 in 2025, so pripravili novelo zakona o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti zdravstvenega sistema.