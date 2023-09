Slovenska odbojkarska pravljica se je na evropskem prvenstvu v Varni razpletla s srečnim koncem. Po petih prepričljivih zmagah v skupini B, ko so izgubili le en niz v uvodni tekmi z Ukrajino, so na prvi trši oreh naleteli v osmini finala. Čeprav je bila Turčija v skupini D, ki se je igrala v Tel Avivu, šele četrta, je pošteno namučila branilce srebrne kolajne z zadnjih dveh evropskih prvenstev. Nekaj podobnega je veljalo tudi za četrtfinalni obračun, ko so Slovenci še enkrat igrali z Ukrajinci. Tako kot lani na svetovnem prvenstvu. Obakrat je bil razplet enak, Slovenija je slavila zmago s 3:1, obakrat pa so imeli nemalo težav z začetnimi udarci nasprotnikov. Predvsem Oleg Plotnickij in Vasil Tupčij sta slovenskim sprejemalcem povzročila nemalo težav.

»V prvem nizu sta oba slabo izvajala začetne udarce, ko pa sta ga našla, smo bili ves čas pod hudim pritiskom. Mislim, da je bilo to dobro za nas, kajti nekaj podobnega nas čaka že na prihodnji tekmi,« je pritisk obeh Ukrajincev komentiral Jan Kozamernik, ki se je na tekmi proti Ukrajini izkazal s 83-odstotno učinkovitostjo v napadu.

Reševal jih je kolektivni duh

Slovenski odbojkarji so viseli v obeh dosedanjih izločilnih tekmah. Proti Turčiji so imeli celo precej slabšo statistiko, a so se na koncu vseeno izvlekli. Toda odbojka je kolektivna igra, v njej običajno zmaguje ekipa, ki ima večji moštveni duh, ki diha kot eno in v kateri je pomembno, da si igralci na igrišču med seboj pomagajo. Prav to se je pokazalo tako proti Turčiji kot proti Ukrajini, kjer je pomembno vlogo odigrala telesna pripravljenost. »Tako kot smo pripravljeni letos, tako fizično kot psihično, nismo bili še nikoli,« je potrdil Jani Kovačič, slovenski libero, ki je z Gregorjem Ropretom nekoliko hudomušno komentiral namig radijske novinarke Anje Hlača Ferjančič, da je bil selektor Gheorghe Cretu na robu solz ob uvrstitvi v polfinale. »Razumljivo, zanj je to prvič, za nas že četrtič.«

Veliko zaslug za uspešne predstave slovenskih odbojkarjev, ki niso naključje, saj trajajo vse od leta 2015, ima prav Cretu. Romun je ekipo prevzel praktično tik pred lanskim svetovnim prvenstvom v Ljubljani. Od prvega trenutka so se med njim in igralci vzpostavili prava kemija, zaupanje in spoštovanje.

»Ne smemo pozabiti, da so bili fantje na zadnjih štirih evropskih prvenstvih kar trikrat v finalu in ob takšnih rezultatih nosiš s seboj veliko pritiska. Vsi pričakujejo, da boš spet v finalu, toda pot do njega je izjemno težka. Za nami je sedem tekem in sedem zmag, zato si fantje zaslužijo vse spoštovanje. Vemo, da imamo kakovost, vendar moramo biti potrpežljivi. Tako proti Turčiji kot proti Ukrajini smo bili hitro kaznovani, ko smo želeli zadeve končati nekoliko hitreje, toda to ni naš način igre. Vesel sem, da sem njihov trener in da sem z njimi v Rimu, kjer bomo morali v boju za lovoriko premagati najboljše evropske reprezentance,« je Gheorghe Cretu na slovenski klopi svoj pogled že usmeril v četrtkov polfinalni obračun.

Statistika na slovenski strani

Včeraj so slovenski odbojkarji v Rim iz Varne pripotovali s čarterskim poletom, zato niso bili preveč utrujeni. Popoldne so opravili vadbo v fitnesu, šele danes bodo trenirali tudi v dvorani Palalottomaticca, kjer bodo potekali zaključni boji. Do zdaj je statistika polfinalnih tekem na EP na njihovi strani, saj v njem še nikoli niso izgubili. Leta 2015 so v Sofiji v polfinalu premagali Italijo, ki letos brani naslov iz Krakova. Leta 2019 so pred polnimi Stožicami Poljsko, tako kot tudi predlani v Katovicah.

»Upamo, da taka statistika tudi ostane. Zdaj, ko smo v Rimu, zagotovo ne mislimo samo sodelovati. Zavedamo se, da so tu zbrane najboljše evropske reprezentance, vendar smo proti vsem že igrali in jih tudi premagovali. Če bomo agresivni in če bomo igrali kot prva dva niza proti Ukrajini, se lahko nadejamo nove kolajne,« je prepričan Ropret, ki si s soigralci želi, da bi pravljičnih sedem zmag podaljšali še za dve. S tem bi po treh srebrnih kolajnah končno osvojili tako želeno zlato kolajno.