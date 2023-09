Kvalifikacije za evropsko prvenstvo v nogometu leta 2024 v Nemčiji so se prevesile v drugo polovico, najbolj zadovoljni pa so v treh reprezentancah, ki imajo stoodstotni izkupiček. Če je bilo šest zmag Portugalske in pet Francije pričakovanih, je presenečenje pet zmag Škotske v konkurenci Španije, Norveške, Gruzije in Cipra.

Poljska boljša le od amaterjev s Ferskih otokov

Največje razočaranje je Poljska, ki je lani na svetovnem prvenstvu v Katarju igrala v šestnajstini finala, kjer je izgubila s Francijo z 1:4. Čeprav se je po 36 letih znova prebila v izločilne boje, poljska nogometna zveza ni podaljšala pogodbe s selektorjem Czeslawom Michniewiczem, saj niso bili zadovoljni z obrambno taktiko, slogom igre in odnosi v ekipi. Za njegovega naslednika so januarja letos izbrali veliko ime, 68-letnega Portugalca Fernanda Santosa, ki je z Ronaldom in druščino leta 2016 postal evropski prvak. Njegov izkupiček na petih tekmah: dve zmagi doma proti Albaniji (1:0) in Ferskim otokom (2:0) ter trije porazi v gosteh s Češko (1:3 – dva gola so prejeli v prvih 133 sekundah tekme, kar se ni zgodilo v stoletni zgodovini reprezentance), z Moldavijo (2:3 – Poljaki so vodili z 2:0) in Albanijo (0:2), ki vodi v skupini z desetimi točkami, medtem ko je Poljska predzadnja (6 točk) pred amaterji s Ferskih otokov.

Poljska ima odlične posameznike z Lewandowskim na čelu, nima pa ekipe. »Z ekipo sem opravil le deset treningov. O odstopu na razmišljam,« se brani Fernando Santos. Po poročanju poljskih medijev dela za mesečno plačo 160.000 evrov. »Od začetka kvalifikacij nam ne gre po željah. Nekaj bo treba nujno spremeniti, da bo reprezentanca videla luč na koncu predora. Hitro moramo najti rešitev. Kvalifikacije še niso izgubljene,« je po porazu v Tirani povedal prvi zvezdnik Robert Lewandowski.

Reprezentanca BiH (6 točk po dveh zmagah in štirih porazih) je po porazu na Islandiji (0:1) izgubila skoraj vse možnosti za drugo mesto, na katerem je Slovaška (13 točk), vodi pa Portugalska (18). Težave v BiH so se začele konec lanskega leta, ko nogometna zveza ni podaljšala pogodbe s selektorjem Ivajlom Petevom iz Bolgarije, čeprav se je z reprezentanco uvrstil v elitno ligo A narodov. V BiH zdaj upajo, da se bodo na EP prebili prav prek dodatnih kvalifikacij najboljših ekip iz lige narodov. Njegov naslednik Faruk Hadžibegić (1 zmaga in 3 porazi) je moral oditi po porazu v Zenici z Luksemburgom (0:2). »Dokler bo najmanjša priložnost za neposredno uvrstitev, jo bomo izkoristili. O dodatnih kvalifikacijah bomo razmišljali, ko ne bomo imeli več možnosti,« je povedal trenutni selektor Meho Kodro.

V Nemčiji so prižgani vsi alarmi

Vsi alarmi so prižgani tudi v Nemčiji, ki je kot gostiteljica uvrščena neposredno na zaključni turnir, na katerem bo igralo 24 reprezentanc. Potem ko je Nemčija lani svetovno prvenstvo v Katarju končala že po predtekmovanju, v pripravah na domači šampionat igra le prijateljske tekme, na katerih je obupno slaba. Dosegla je le po eno zmago (Peru 2:0) in remi (Ukrajina 3:3) ter doživela štiri poraze (Belgija 2:3, Poljska 0:1, Kolumbija 0:2 in Japonska 1:4). Tretji zaporedni poraz je sodu izbil dno in prvič v zgodovini nemškega nogometa od leta 1926 se je zgodilo, da je selektor Hansi Flick (12 zmag, 7 remijev, 6 porazov) dobil odpoved, a bo prejel šest milijonov evrov odpravnine. Prvi favorit za novega selektorja je 34-letni čudežni trenerski deček Julian Nagelsmann, ki je nazadnje vodil Bayern.