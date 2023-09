V nedeljo je Tamara Zidanšek igrala pozno v večer in po dolgem času osvojila turnir serije WTA 125 v Bariju. V ponedeljek popoldan je pripotovala v Slovenijo in danes že stopila na igrišče v uvodnem krogu najmočnejšega slovenskega teniškega turnirja. Ni skrivala, da je utrujena, a poudarila, da so težave po osvojenem turnirju vselej sladke. Na igrišču je v natanko eni uri s 6:0, 6:1 odčitala lekcijo Mihaeli Bajerlovi, Čehinji, ki si je nastop v Ljubljani zagotovila v kvalifikacijah. Slovenski publiki naj bi se Konjičanka predstavila na Trgu republike, kjer zaradi znanih težav dvobojev ni bilo. »Črte so povsod enako dolge. Tako v Tivoliju kot drugod po svetu,« se po zmagi najvišje uvrščena Slovenka na svetovni lestvici ni obremenjevala z lokacijo.

Uspešno sodelovanje s Kavčičem

»Za mano so dolgi dnevi, najpomembneje pa je, da se počutim dobro. Velik poudarek dajem regeneraciji. K sreči na drugi strani mreže nisem imela preveč kvalitetne nasprotnice, tako da sem lahko del regeneracije opravila kar med tekmo,« je po popoldanski zmagi povedala Tamara Zidanšek. V četrtek se bo v osmini finala pomerila proti Pii Lovrič, ki napoveduje, da bo igrala sproščeno. »Vselej uživam, ko gledam Pio, saj igra zelo atraktivno. Tudi jaz si želim, da bo tekma dobra in da bova pokazali kvalitetni tenis. Moja želja v Ljubljani je, da dam vsak dan od sebe maksimum. Upam, da bo to zadostovalo za igranje v zaključnih dvobojih,« odgovarja 87. igralka sveta.

V nadaljevanju pogovora se je dotaknila sodelovanja s trenerjem Blažem Kavčičem, s katerim kažeta izjemno energijo in profesionalnost. »Blaž je zelo energičen. Razume, kako je biti na igrišču, kaj vse moram narediti izven igrišča. Dobre ve, kaj si želim, zato je sodelovanje res zelo dobro. Dve leti so se mi stvari na igrišču in izven njega podirale. Po poškodbi na pokalu Billie Jean King sem si vzela čas zase ter temeljito razmislila, kaj sploh si želim v tenisu. Imela sem mir, nihče me ni oviral. Našla sem, kar sem iskala, in sem zadovoljna. Zato je zdaj z Blažem vse lažje,« je bila čustvena predlanska finalistka Rolanda Garrosa.

Spomini na očeta

Za Tamaro Zidanšek je stopila na osrednje tivolsko igrišče Kaja Juvan, ker je Ljubljančanka, pa se je okrog zbralo veliko navijačev. Slovenka je na igrišču preživela le 14 minut, ko je pri zaostanku z 0:3 Čehinja Gabriela Knudson dvoboj predala. »Tako hitro še nikoli nisem napredovala. Raje bi sicer odigrala še kakšno igro, ki bi me še bolj sprostila, a sem dala tekmici vedeti, koliko je ura,« je priznala Kaja Juvan. »Tivoli ima posebno mesto v mojem srcu. Tu je moj pokojni oče vselej igral ligaške tekme, kamor sem se vračala od majhnega. Ti občutki so me nekajkrat prevzeli. K sreči sem v ponedeljek že odigrala igro dvojic,« je sklenila Ljubljančanka, ki bo šla znova na igrišče v četrtek, ko se bo prvič v karieri pomerila proti Romunki Miriam Bianci Bulgaru. Jutri v Ljubljani ne bo nobenega posamičnega dvoboja slovenskih igralk. Se pa dogajanje znova vrača na Trg republike, kjer bosta od 14.30 dva dvoboja, v drugem bosta med dvojicami igrali Slovenki Ela Nala Milić in Nina Potočnik.

Preden sta svoja dvoboja odigrali najboljši slovenski teniški igralki, so se od turnirja poslovile tri domače igralke. Vse tri so dobile po en niz, nobena pa se ni uvrstila v osmino finala. Najbliže napredovanju je bila Dalila Jakupović, najdaljši dvoboj je odigrala Živa Falkner, najmlajša Ela Nala Milić pa se je proti tretji nosilki izkazala v drugem nizu, medtem ko je prvega in tretjega gladko izgubila. Igrati bi morala tudi Veronika Erjavec, ki pa je dvoboj predala. »V ponedeljek sem v igri dvojic naredila gib, po katerem me je uščipnilo v križu. Naredila sem vse, kar je bilo v moji moči, da bi bolečina popustila, a žal ni. Kaj takšnega se mi doslej še ni zgodilo. Težko rečem, kako bo naprej, vendarle pa upam, da bom lahko kmalu spet tekmovala,« je sporočila Veronika Erjavec, ki se je letos prebila med najboljšo svetovno dvestoterico.