ZPS in Gozdarski inštitut Slovenije sta testirala 18 vzorcev lesnih peletov, 11 jih je prejelo oceno zelo dobro. Cena tudi tokrat ni odražala kakovosti, so ugotovili.

Za 15-kilogramsko vrečo lesnih peletov so odšteli od 4,51 do 9,12 evra, medtem ko je bil razpon junija lani od 4,95 do 7,87 evra, so zapisali na zvezi. »Kot se je že večkrat izkazalo na naših testih, cena tudi tokrat ne odraža kakovosti,« so dodali in pojasnili, da so za zmagovalno vrečo avstrijskih peletov znamke Drauholz odšteli 5,46 evra. Vsi pregledani vzorci so bili po navedbah ZPS skladni z novo različico standarda iz leta 2021, ki zaostruje nekatera merila za kakovostni razred A1, sicer pa opredeljuje mejne vrednosti najpomembnejših lastnosti peletov za posamezne kakovostne razrede. Pozdravljajo dejstvo, da so se na tretjem, četrtem in petem mestu zvrstili slovenski peleti, in sicer znamke Lesoteka, RZ Pellets in Taprav pelet' za pogret.

ZPS za uporabo peletov v gospodinjstvih priporoča pelete razreda A1 in A2, ki v kombinaciji s kakovostno kurilno napravo zagotavljajo učinkovito in do okolja prijazno ogrevanje. K pravilni nakupni odločitvi po njihovih pojasnilih vodijo oznake na vrečah oziroma embalaži, v prvi vrsti certifikati ENplus, DINplus in S4Q, ki zagotavljajo najvišjo stopnjo kakovosti peletov.

Pri nakupu naj bodo potrošniki pozorni na vzdolžne in prečne razpoke na površini peletov, ki naj jih bo čim manj. Na dnu vreče naj bo čim manj drobnih delcev in finega prahu, na embalaži pa naj bo navedenih čim več podatkov, med drugim izvor peletov in podatek o proizvajalcu, svetujejo na ZPS. Rezultati testa, ki ga je financiralo ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, so dostopni na spletni strani zveze potrošnikov.