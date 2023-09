Prvič v zgodovini vrhovnega sodišča Izraela so se sodniki včeraj sestali v polni 15-članski sestavi in prisluhnili argumentom tožečih nevladnih organizacij proti parlamentu in vladi, ki sta zagovarjala sprejetje sporne pravosodne reforme vlade Benjamina Netanjahuja. Konkretno so sodniki prisluhnili razlogom za sprejetje in proti novemu določilu, po katerem vrhovno sodišče ne bi moglo več razveljaviti odločitev vlade, če bi zanje presodilo, da so nerazumne. Sodišče torej presoja o svojih bodočih pristojnostih, če bi bil zakon dokončno uveljavljen. Prav zato so podporniki vladnih reform dvomili, ali vrhovni sodniki sploh lahko o tem presojajo.

To je na obravnavi sodnike vprašal tudi Simcha Rothman, eden od snovalcev prenove pravosodja. Vrhovna sodnica Esther Hayut, ki sicer tudi na ulici doživlja pritiske provladnih protestnikov in zagovornikov reform, mu je odvrnila, da sodišče ne obravnava samega sebe. »Obravnavamo življenjske interese javnosti,« ga je zavrnila. Minister za pravosodje Yariv Levin pa je ocenjeval, da je že samo presojanje pravosodne reforme, ki jo je sam pomagal sooblikovati, smrtni udarec demokraciji. Nasploh je med včerajšnjo obravnavo prišlo do več besednih izmenjav med vladnimi zagovorniki in vrhovnimi sodniki. Ena takšnih je bila, ko je sodnik Isaac Amit ugovarjal odvetniku vlade Ilanu Bombachu, češ da zakon ne načenja demokratične nravi Izraela. »Demokracija umira z več majhnimi koraki,« mu je odvrnil Amit.

Vse te izjave zagovornikov reform kažejo na to, da vlada morebitne zavrnilne sodbe ne bo sprejela. Najbolj črnogledi so ne glede na odločitev vrhovnih sodnikov, ki jo je pričakovati šele čez nekaj mesecev, menili, da se Izraelu obeta ustavna kriza. Dodatno je desnosredinska vlada zadevo zakomplicirala, ker je zakonodajo s tem členom opredelila kot temeljno zakonodajo, ki v Izraelu nadomešča ustavo. Vrhovno sodišče namreč še nikoli doslej ni razveljavilo kakšnega zakona temeljne zakonodaje.