Tekači vseh starosti in stopenj pripravljenosti so se na 11. Triglav teku preizkusili v polmaratonu, teku na 10 in 5 kilometrov, štafetnem teku trojk, družinskem teku in otroškem teku Kuža pazi. Skupaj so pretekli več kot 10.000 kilometrov. Najboljši rezultat na 5 kilometrov je s časom 0:22:39 dosegla Laura Đorđević Betetto, v moški kategoriji pa je z rezultatom 0:18:01 slavil Dino Grbič. Razdaljo 10 kilometrov je najhitreje, s časom 0:38:07, pretekla Saša Pisk, v moški kategoriji pa Primož Kobe, ki je razdaljo premagal v 0:31:38. Zmagovalka najdaljše preizkušnje – polmaratona – je Petra Forjanič s časom 1:31:36, medtem ko je v moški kategoriji ciljno črto prvi prečkal Domen Hafner z rezultatom 1:11:55.

Za tekače navijalo 14 vrhunskih športnikov

Triglav tek že vsa leta podpirajo tudi številni slovenski vrhunski športniki. »Tekaške steze v naravi posestva Brdo so navdihujoče, balzam za dušo in telo. Športni dogodki v takšni okolici so res prava redkost in hkrati priložnost za sporočilo, kako pomembno za naše zdravje je gibanje v naravi. Dogodek prijetno zaokrožita družabno dogajanje in donacija za boljšo oskrbo novorojenčkov. Če bi vedel, kako super je, bi se Triglav teka že kdaj prej udeležil,« je povedal smučarski skakalec Timi Zajc, ki se je dogodka udeležil prvič.

Poleg njega so za tekače ob trasah in v ciljni ravnini navijali še drugi odlični športniki, med njimi Nika Križnar, Jakov Fak, Cene Prevc, Peter Prevc, Žan Košir, Rok Marguč, Robi Kogovšek ter ekipi Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija in Košarkarskega kluba Krka. Prireditev so popestrili glasbeni ritmi Samuela Lucasa & The Groove Station in akrobacije skupine Dunking Devils.

Več kot tekaški dogodek

Triglav tek ni le tekmovanje, merjenje moči in časa. »Triglav tek je več kot tekaška prireditev. Je dogodek, ki spodbuja zdrav način življenja, povezuje ljubezen do športa in narave ter skrb do najranljivejših v naši družbi. Tekači športno pokažejo, kako pomembni so vizija in cilj, pripravljenost in vztrajnost. Tako opremljeni lažje zberemo moč in usmerimo pogled naprej na še tako zahtevnih poteh tudi v vsakdanjem življenju,« je ob 11. Triglav teku povedala Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica službe za trženjsko komuniciranje Zavarovalnice Triglav.

Z naravo je povezana tudi trajnost, ki so ji organizatorji namenili posebno pozornost, saj Triglav tek prispeva k uresničevanju ciljev projekta Zavarujmo prihodnost in predstavlja del trajnostno naravnanega delovanja Zavarovalnice Triglav. Med drugim so si lahko tekači postregli s toplim obrokom iz lokalno pridelane hrane – v papirnatem bonu za obrok so zeliščna semena, ki jih bodo lahko posejali. Pijačo so s kavcijo dobili v kozarcih za večkratno uporabo, tudi letos pa so si organizatorji in obiskovalci prizadevali, da naravo protokolarnega parka Brdo pri Kranju ohranijo čisto.

Triglav tek je tradicionalno posvečen najranljivejšim članom naše družbe – Zavarovalnica Triglav na dogodku že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam. Tudi letos so tekači s svojo udeležbo podprli društvo za izboljšanje pogojev za rojstva zdravih otrok Slojenčki, ki je prejelo finančna sredstva v višini 10.000 evrov. Društvo jih bo namenilo nakupu blazinic za fototerapijo. x