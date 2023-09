In prav Gospić predstavlja središče Ličko-senjske županije, ki na prostorsko zelo majhnem področju in na nadmorski višine vsega skupaj 500 metrov ponudi kar tri narodne parke (Plitvička jezera, kanjon Paklenice in Severni Velebit), park narave (Velebit), park gozda (Laudonov gaj in Jasikovac). O razsežnosti naravnega območja in narave kot navdihu za številna dela svetovnega kova potrjujejo tudi v Liki rojeni ljudje. Eden najbolj znanih svetovnih genijev, brez katerega današnji svet zagotovo ne bi bil tak, kot je – Nikola Tesla. Veliki izumitelj, fizik in genij se je rodil 10. julija 1856 v vasi Smiljan blizu mesta Gospić. Otroštvo in začetek osnovne šole je preživel v domačem Smiljanu, nato pa se je preselil v Gospić, kjer je končal osnovno šolo in nižjo realno gimnazijo, o čemer priča tudi tabla na pročelju šole.

Center, ki združuje kulturo, znanost in turizem

Danes je njegova rojstna hiša spremenjena v spominsko središče. Ob interpretaciji Teslovega življenja je predstavljen tudi rojstni kraj, s katerim se je Tesla identificiral, od kod prihaja in kje je dobil ideje za svoje prve izume. Spominski center je kraj, kjer je veliki genij naredil prve korake k največjim dosežkom, ki so spremenili ves svet. Center je zasnovan tako, da združuje kulturo, znanost in turizem. Obiskovalci – ti prihajajo iz vsega sveta – imajo priložnost izvedeti več o Tesli in uživati v neokrnjeni naravi, ki je Teslo navdihnila pri ustvarjanju njegovih prvih izumov.

Sam spominski center v Smiljanu – odprli so ga leta 2006 ob 150. obletnici rojstva Tesle – je zaščitena kulturna dobrina in obsega slabih 14 tisoč kvadratnih metrov površine. V kompleksu Spominskega centra so rojstna hiša Nikole Tesle s pripadajočim gospodarskim objektom, cerkev sv. Petra in Pavla, v kateri je služboval Teslov oče, kamniti spomeniki in klopi, veranda, replika zibelke, v kateri je kot dojenček spal Tesla, multimedijski objekt, zunanji avditorij in didaktično igrišče za otroke. Stalna razstava je v rojstni hiši, kjer sta s sliko, besedo in zvokom predstavljena Teslova življenjska pot in njegova genialnost oziroma, če želite, posebnost.

Zanimiva je časovnica, ki omogoča obiskovalcu branje zanimivih podatkov iz njegovega življenja ter drugih pomembnih dogodkov, ki so si sledili na Hrvaškem in kasneje tudi v svetu. V osvetljenih predalih lahko preberete citate o zanimivi osebnosti izumitelja. Več izveste tudi o njegovih fobijah. Ste vedeli, da je bil obseden s številko tri? Preden je Tesla vstopil v svojo sobo newyorškega hotela – soba števila 3327 je bila v 33 nadstropju – se je trikrat sprehodil okoli hotela. Ali pa njegovo zanimanje za golobe in mačke? Prisluhniti je mogoče tudi zvočnemu posnetku govora takratnega newyorškega župana La Guardie o Nikoli Tesli. Veliko zanimanja pritegne tudi moderno urejena mansarda hiše, kjer je razstavljenih tudi nekaj Teslovih izumov: indukcijski motor, Teslova turbina, Teslova tuljava in rotacijsko magnetno polje (Kolumbovo jajce), ki ga obiskovalci lahko samostojno vklopijo.

V okviru ogleda Centra si lahko obiskovalci ogledajo dokumentarni film o velikem geniju, v kopiji laboratorija iz Colorada Springsa pa poteka demonstracija s Teslovo tuljavo. Center je odprt preko celega leta, žal pa si parka ne morete ogledati v družbi psa. Vstop v center jim je namreč prepovedan.

V Karlovcu zanetil iskro svoje genialnosti

In če smo v Smiljan sledili Teslovemu citatu, posvečenemu naravi, ki pravi: »Če ne znaš, opazuj naravne pojave, ki ti bodo dali jasne odgovore in navdih,« smo njegovemu nadaljnjemu šolanju sledili v Karlovec. Nikola Tesla še danes velja za najbolj znanega dijaka karlovške gimnazije in samega Karlovca, diploma karlovške Velike kraljeve akademije pa je tudi edina diploma, ki jo je pridobil, saj zaradi zdravstvenih in družinskih razlogov ni dokončal študija. Prav v Karlovcu je Nikola Tesla v obdobju svoje mladosti zanetil iskro svoje genialnosti, ki je kasneje prerasla v goreč plamen umetnosti združevanja nezdružljivega in ustvarjanja temeljev za novo civilizacijsko obdobje človeške vrste.

Mladostna radovednost in želja po znanju sta rodila številne patente, med priznanimi pa so večfazni izmenični tok, radio, indukcijski motor in Teslov transformator, številnih njegovih načrtov pa še danes ne znamo uresničiti. Vizionar je že v 19. stoletju napovedal, da bo energija »valuta« sodobne družbe. Njegove ideje o varovanju okolja, trajnostnem razvoju, »zeleni energiji«, pa tudi o enakosti spolov in pravicah žensk, skrbi za marginalizirane skupine so postale resničnost šele v sodobni družbi. In ta se mu je v Karlovcu poklonila z Nikola Tesla Experience Centrom, ki se nahaja tik ob gimnaziji, ki jo je obiskoval tudi sam. Center je opremljen z digitalno interaktivno tehnologijo, ki obiskovalcu omogoča samostojno raziskovanje centra in spoznavanje Tesle, obenem pa nudi svetovanje in prostor obetavnim podjetnikom. Center je vrata za obiskovalce odprl v začetku maja letos, celotna investicija pa je ocenjena na nekaj manj kot šest milijonov evrov.

O Experience centru v Karlovcu V Experience centru ne samo, da lahko spoznate življenje in delo Nikole Tesle, ampak lahko tudi prebudite lastno ustvarjalnost. Center želi obiskovalcem ponuditi vznemirljivo in poučno izkušnjo, ki spodbuja um. Vsaka razstava je interaktivna in spodbuja obiskovalce, da se dotikajo, poslušajo, pomikajo in tipkajo, da raziščejo eksponate v celoti. Obstaja celo kviz, ki obiskovalce spodbuja k razmišljanju in odkrivanju Teslovih izumov. Cilj centra je zagotoviti poglobljeno izkušnjo, ki združuje učenje z zabavo. Center se nahaja na naslovu Rakovac 6, poleg gimnazije, kjer je Tesla maturiral leta 1873. Nikola Tesla Experience Center obsega skoraj 800 kvadratnih metrov v treh nadstropjih. Center je od ponedeljka do sobote odprte med 9. in 19. uro, v nedeljo med 10. in 18. uro. Družinska vstopnica (2 + 3) stane 16 evrov.