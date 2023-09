Na delu so teptalci z Vitranca, pešadija iz Planice in upokojeni zalivalci z Mariborskega Pohorja, ki so še posebej podkovani o tem, kako iz nič narediti trdo podlago. Za nameček so vpoklicali še valjarski bataljon s črnovaške ceste, ki bo tudi ta petek še ostala zaprta. Ja, halo, za tenis sredi mesta gre, ki bo po zagotovilih ljubljanskega župana prinesel milijone klikov na tiktoku in večno ljubljansko slavo.