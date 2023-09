Pripadniki policije so na območju Subotice, Sombora in Kikinde v Vojvodini danes odkrili 371 nezakonitih migrantov. Našli so tudi tri avtomatske puške, eno polavtomatsko puško in pištolo, ter 25 potnih listov in 12 osebnih izkaznic, so sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve.

Policija je akcijo izvedla po dveh strelskih incidentih na območju Subotice. Prvi se je zgodil v petek v središču mesta, ko je v streljanju umrl en migrant. Drugi se je pripetil v ponedeljek blizu Subotice, v gozdu v obmejnem pasu z Madžarsko, ko je v strelskem obračunu po navedbah policije umrl še en migrant, trije pa so bili ranjeni.

Velike skupine migrantov in streljanje so na tem območju po navedbah Radiotelevizije Vojvodine postali stalnica. Pomočnik direktorja policije Dragan Vasiljević pa je po poročanju srbske nacionalne televizije RTS dejal, da so v tokratni akciji prvič našli tudi več migrantov v krošnjah dreves, ki so jih označili za »izvidnike«.

Podobno akcijo je srbska policija na severu države izvedla že v začetku avgusta, ko je našla okoli 300 migrantov in zasegla večjo količino orožja.