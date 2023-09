Če bi vprašali deset naključnih smučarjev, kje najraje smučajo, bi jih zagotovo šest odgovorilo, da najbolj uživajo v vijuganju zunaj utrjenih smučarskih prog. Toda na vprašanje, kje dejansko največ smučajo, bi jih gotovo devet od desetih priznalo, da na steptanih progah v urejenih smučarskih središčih. Sprijaznimo se, podnebne spremembe so zadale uničujoč udarec tudi temu alpskemu športu: snežna odeja je in bo vse tanjša, zime bodo vse manj radodarne s snegom in priložnosti za smučanje zunaj utrjenih in s kompaktnim snegom pobeljenih prog bo nedvomno vse manj. Toda v Elanu pravijo, da imajo rešitev. Danes so slavnostno predstavili svojo najnovejšo inovacijo: smuči, namenjene smučanju v smučarskih središčih.

V smučarskih središčih? Preden odmahnete z roko, češ, saj za kaj takega pa res niso potrebne posebne smuči, pomislite znova: tudi razmere na utrjenih smučiščih so lahko sila spremenljive in nepredvidljive. Zjutraj, ko žičničarji zaženejo gondole in sedežnice, ki na vrh hriba pripeljejo najzgodnejše entuziaste, bele strmine krasijo čudovita rebrca, ki jih za seboj pušča snežni teptalnik in se lesketajo ob zori prebujajočega se dne. Bolj ko se sonce dviga, manj je teh rebrc in mehkejša, neudobnejša je podlaga, ki jo nazadnje, ko je poznopopoldansko sonce že v zatonu, krasijo le še skupki kucljev med zaplatami ledenih plošč. Elanova serija smuči Primetime zmore vse to.

Po parfumu

Dnevnikova ekipa je imela priložnost smuči serije Primetime, ki na trg prihajajo z letošnjo sezono, preizkusiti konec minule zimske sezone. V različnih razmerah in na različnih terenih smo se lahko prepričali o njihovi prilagodljivosti, odzivnosti in zmogljivosti. Smuči so zelo stabilne in smučarja poslušno ubogajo. Seveda so na trgu smuči (tudi begunjskega proizvajalca), ki so trše, stabilnejše, ki »režejo« krajše karving zavoje, a mora imeti za to smučar nedvomno precej več moči, znanja, spretnosti in kondicije. S temi Elanovimi smučmi pa se zdi smučanje lažje, prijetnejše in s tem zadovoljujoče tudi za telesno nekoliko manj pripravljenega smučarja oziroma smučarko.

»Elan je izumil karving smučanje, in s to dediščino smo začutili, da je čas, da kategorijo karving smuči dvignemo na povsem novo raven ter vrnemo zabavo in privlačnost smučanju na urejenih smučiščih,« je ob današnji predstavitvi poudaril Elanov produktni vodja David Primožič.

Štirje modeli v seriji

Ne glede na to, da so smuči namenjene smučanju na utrjenih smučiščih, so v družbi razvili smuči za različne vrste smučarjev: za tiste, ki imajo radi hitrost, tiste, ki uživajo v kratkih karving zavojih, in tiste, ki jim je všeč sproščeno križarjenje po progah. Družina osmih modelov smuči vključuje štiri modele za moške in štiri za ženske, pri čemer se ženski modeli (ne)naključno imenujejo po enem najbolj priljubljenih parfumov v zgodovini, ki je za nekaj desetletij obnorel ženske: N°3, N°4, N°4+ in N°5. Moške različice so poimenovali primetime 33, primetime 44, primetime 55+ in primetime 55. Tako moški kot ženski modeli imajo povsem enako konstrukcijo.

V Elanu pravijo, da so serijo Primetime zasnovali tako, da smuči vsakemu smučarju med karvingom omogočajo večji nadzor v zavojih, ne glede na njegovo smučarsko znanje. To so dosegli s tehnologijo PowerMatch, ki prilagaja in dodaja materiale tam, kjer je to zaradi povečanja zmogljivosti in večjega nadzora nad robniki smiselno, ter z Elanovim inovativnim profilom Amphibio, asimetrično oblikovano levo in desno smučko. Vse skupaj omogoča natančnejši prenos moči in nadzorovano vodenje smuči po različno urejenih progah. Serija Primetime je, tako kot vsi Elanovi modeli smuči, ročno izdelana v Begunjah.

Elanova nova družina smuči je že prejela številne mednarodne nagrade za oblikovanje, inovativnost, kakovost in zmogljivost: moška različica primetime 55 in njena ženska različica primetime N°5 sta prejeli nagrado ISPO na največjem športnem sejmu v Münchnu, oblikovalsko nagrado red dot ter nagrado plus X za inovativnost, visoko kakovost, oblikovanje, funkcionalnost in ergonomijo.