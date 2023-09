Letošnji Mednarodni obrtni sejem (Mos) bo v znamenju zelenega prehoda s sončnimi elektrarnami, e-mobilnostjo in trajnostnim razvojem. Pri razstavljalcih bo mogoče videti in preizkusiti tako električna kolesa kot tudi e-skiroje. »Ker se v družbi Celjski sejem zavedamo pomena trajnostnega razvoja in ker je 55. Mos glasnik trajnosti, ki spodbuja tudi zeleno alternativo in dviganje zavesti o tem, kaj lahko sami naredimo za odgovorno prihodnost, bi radi spodbudili obiskovalce, predvsem iz Celja, da se na letošnji sejem odpravijo s kolesom. Vsak, ki se bo pripeljal s kolesom, bo lahko kupil za pet evrov cenejšo vstopnico,« pravi izvršni direktor družbe Celjski sejem Robert Otorepec. Kot dodaja, letos pričakujejo podobno število obiskovalcev kot lani, okrog 65.000, letošnja posebna gostja pa bo Ukrajina, ki bo predstavila nekaj svojih podjetij. Sicer bo sejem razdeljen na pet segmentov, in sicer dom, turizem, tehnika energetika, B2B in plus.

Pipistrel s simulatorjem letenja

Tudi letos bo na sejmu postavljena Ulica obrti, kjer bodo na zanimiv način predstavljeni deficitarni obrtni poklici, in sicer kuhar, natakar, pek, slaščičar, mizar, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik, klepar krovec, steklar, tehnik optik, voznik, sočasno bodo potekale demonstracije domače in umetnostne obrti. Prav tako bodo predstavljene nekatere rokodelske dejavnosti, denimo čipkarstvo, zlatarstvo, lončarstvo, slamnikarstvo, izdelovanje glasbil, izdelovanje replik v lesu in pletarstvo, in sicer z namenom prikazovanja tistih spretnosti, ki so pomembne za ohranjanje slovenske rokodelske dediščine. Osrednja točka Ulice obrti bo tudi tako imenovana »vajeniška pisarna«, v kateri bodo obiskovalci prejeli vse informacije o vajeniškem sistemu. Učenci se bodo lahko tudi sami aktivno vključili v izdelavo predmetov oziroma izvedbo storitev in se preizkusili v posameznem poklicu.

Med bolj zanimivimi dogodki bo tudi predstavitev strokovnih sekcij Obrtne zbornice Slovenije (OZS): kovinarjev, plastičarjev, inštalaterjev energetikov, sekcije domače in umetnostne obrti ter odbora za znanost in tehnologijo pri OZS. Na prostoru odbora bo predstavljena tudi možnost internacionalizacije podjetij, in sicer v povezavi s partnerskim sodelovanjem s Slovensko-ameriškim gospodarskim združenjem (SABA) iz Clevelanda. Odbor bo predstavil tudi nekatere produkte in storitve članov OZS ter sodelovanje s šolami, fakultetami in razvojno-raziskovalnimi institucijami. Kot zanimivost se bo na razstavnem prostoru odbora za znanost in tehnologijo predstavilo podjetje Pipistrel s simulatorjem letenja. Tudi letos bo OZS v sodelovanju s Celjskim sejmom in Mestno občino Celje najuspešnejšim razstavljalcem podelila sejemska priznanja: zlati, srebrni in bronasti ceh.