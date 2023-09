Utemeljevanje obtožnic s podatki iz raperskih besedil ima v ZDA 30-letno zgodovino, najbolj razvpit pa je primer McKinleyja Maca Phippsa, neworleanškega raperja, ki od leta 2001 prestaja 30-letno zaporno kazen za umor, čeprav sam ves čas trdi, da je nedolžen. Sklicujoč se na raperska besedila so po nekaterih podatkih v ZDA do sedaj obsodili in zaprli vsaj 500 ljudi, kar med rapersko srenjo izziva proteste in ogorčenje, saj pravijo, da je večina besedil fiktivnih.

A rap glasba je bolj kot katerikoli drug umetniški žanr zbližala dejansko in fiktivno. To dokazuje tudi statistika. Če so slavni rockerji umirali od čezmernih odmerkov narkotikov, je pri pri ameriških hiphop izvajalcih v 51 odstotkih razlog za končanje življenja umor. Začenši s prvimi zabeleženimi primeri s konca osemdesetih let je do danes nasilno umrlo več kot 70 rap izvajalcev, kot najslavnejši med njimi tudi Tupac Amaru Shakur, rojen kot Lesane Parish Crooks.

Trideset let kazni

Tupaca so ubili 13. septembra 1996, torej na današnji dan pred 27 leti, tedaj starega 25 let. Tudi zavoljo svoje usode, a močno v povezavi z njegovo diskografsko uspešnostjo, saj se je v njegovem imenu do sedaj prodalo več kot 75 milijonov nosilcev zvoka, Tupac velja za najznamenitejšega raperja, po mnenju njegovih številnih privržencev, med katere sodijo tudi Zemljani, ki so se rodili šele po njegovi smrti, pa tudi za najboljšega raperja vseh časov. »Ker ima najboljši rap,« bi enostavno dejala ljubljanska natakarica, ki je oni dan v lokalu predvajala prav njegovo glasbo.

Njegov uboj še ni razrešen, kljub temu pa ob vseh inačicah in teorijah velja za vzorčen primer hiphoperske tekmovalnosti med vzhodno in zahodno ameriško rap sceno. Med New Yorkom in Los Angelesom. Tupac je bil po rojstvu sicer Newyorčan, ki pa se je v najstniških letih po volji staršev preselil v Kalifornijo. Tam se je sredi osemdesetih let kot prvi relevanten odgovor na New York, ki velja za zibelko rapa (letos se slavi 50. obletnica prve hiphop zabave v New Yorku), pojavil še vedno živ Ice T.

Smer, ki jo je kalifornijska srenja začela uveljavljati, je bil tako imenovani gangsterski rap, delo, ki je žanr utemeljilo, pa je bil album Straight Outta Compton, ki je izšel avgusta 1988. Za njim je stala skupina kalifornijskih izvajalcev (Arabian Prince, Dr. Dre, Easy E, Ice Cube ter DJ Yella in MC Ren), znanih kot Niggaz Wit Attitudes, ki so razen Easyja E. vsi še živi. Tudi Easy E. ni umrl zaradi strelov, ampak aidsa, čeravno obstaja teorija zarote, da ga je nasilno okužil Hugh Suge Knight, ki je ključen tudi v primeru Tupacove smrti.

Nekaj mesecev pred smrtjo je Tupac posnel četrti album All Eyez On Me (prvi album, 2Pacalypse Now, je izšel leta 1991), ki ga je izdal pri založbi Death Row Records, katere poveljujoči je bil prav Knight, nekdanji igralec ameriškega nogometa oziroma pri dveh tekmah tudi član NFL-ekipe Los Angeles Rams. Knight je bil ta, ki je plačal tri milijone dolarjev varščine, da so Tupaca izpustili iz zapora, potem ko je bil leta 1995 obsojen na 4,5 leta zapora zaradi spolnega nasilja. Pogoj je bil, da podpiše pogodbo z Death Row Records.

Knight, ki je od leta 2015 na prestajanju 30-letne zaporne kazni zaradi umora iz leta 2015, se je v svetu zabave začel uveljavljati najprej kot redar, prvi znaten denar pa je zaslužil potem, ko je teksaškega motokrosista oziroma belega raperja Roberta Matthewa Van Winkla, bolj znanega kot Vanilla Ice, »prepričal«, da je nanj prepisal avtorske pravice za njegov globalni hit Ice, Ice Baby iz leta 1990. To je bila sicer prva hiphop skladba, ki je zasedla vrh lestvice Billboard, znana pa je tudi po tem, da ji za podlago služi fraza iz skladbe Under Pressure zasedbe Queen in Davida Bowieja. Rockerji so logično iztržili svoj delež, medtem ko se je Knight domislil, da je Vanilla Ice okradel njegovega varovanca z imenom Mario Johnson. No, Vanilla Ice trdi, da je avtorske pravice prepisal po tem, ko so ga Knight in njegova posadka po več mesecih nadlegovanja ugrabili in ga z glavo navzdol pustili viseti z visokega nadstropja hotela v Beverlly Hillsu.

Knightova ideja je bila, da založba Death Row Records postane Motown devetdesetih, ob Dr. Dreju in Snoop Doggu, ki sta že bila njegova, pa je poleg Tupaca pritegnil še MC Hammerja. Poleg tega da je glasbenike izsiljeval s fizičnim nasiljem, je bila ena od njegovih strategij tudi, da je netil konflikt med kalifornijsko in newyorško rapersko srenjo, s poudarkom na newyorški založbi Bad Boy, ki jo je vodil danes bajno bogat Puff Daddy, glavna zvezda pa je bil newyorški raper The Notorious B.I.G.

Morilca še niso prijeli

Tudi v Los Angelesu Knight ni bil brez nasprotnikov. Med glavne je sodila tolpa Crips, katere član Orlando Anderson je ob naključnem srečanju s članom Death Row Records v samopostrežni trgovini ukradel obesek založbe, ki ga je ta nosil okoli vratu. Ko so 7. septembra Knight, Tupac in ostali v Las Vegasu obiskali boksarski dvoboj Mika Tysona z Bruceom Seldonom, so v avli hotela MGM opazili Andersona in ga kolektivno pretepli, prvi ga je udaril Tupac. Tri ure kasneje je na BMW,​ v katerem sta bila s Knightom, nekdo streljal. Tupac je za posledicami poškodb šest dni kasneje umrl. Knight je preživel.

Na Tupaca so sicer streljali že oktobra 1995 v New Yorku, v avli stavbe, kjer je bil tudi studio, v katerem je tisti večer snemal The Notorious B.I.G., njegov newyorški kolega in dotedanji prijatelj. Po dogodku ga je Tupac javno obtožil, da je ob asistenci Puff Daddyja stal za tem poskusom atentata, raperski spor med zahodom in vzhodom pa se je razplamtel. Predvsem Tupac je Notoriousa začel grobo žaliti in mu na neprimeren način omenjati soprogo. Tudi zato sta bila Puff Daddy in marca 1997 prav tako med vožnjo ubit The Notorious B.I.G. med glavnimi osumljenci za Tupacovo smrt. Med osumljence sodi tudi Knight, ki je zavoljo posmrtne prodaje Tupacovega albuma bajno zaslužil. Čeprav je bil v istem avtu, je težko verjeti, da bi tako zaupal natančnosti atentatorja, se mu pa prav tako pripisuje revanšistični uboj Notoriousa, katerega posmrtna prodajanost je prav tako poskočila. Za tretje osumljence veljajo člani tolpe Crips. Veliko knjig, filmov, preiskav je bilo opravljenih, veliko plošč prodanih, a Tupacovega morilca še niso prijeli.