Festival pohodništva v dolini Soče

V septembru in oktobru, najlepših mesecih za pohode, v Dolini Soče vsako leto organizirajo Festival pohodništva. Lepote narave in spomenike preteklosti lahko odkrivate pod vodstvom izkušenih vodnikov. Festival pohodništva zajema organizirane pohode, ki so primerni tako za družine kot tudi za zahtevnejše ljubitelje gora. V času festivala si lahko ogledate tudi razstave, muzeje, obiščete predavanja in prireditve ali se razvajate v restavracijah z lokalnimi dobrotami.