Seveda so se organizatorji, to je Turistično združenje Izola, v času pandemije soočali s številnimi izzivi, a je kljub temu, zgolj po dveh letih postal Pomol okusov zelo prepoznan dogodek. Vse skupaj se bo začelo v soboto, 16. septembra, ob 11. uri dopoldne, zaključilo pa tam okoli 22. ure. »Vstopnine seveda ni!« je takoj na začetku pogovora poudarila Tjaša Likar iz izolskega Turističnega združenja in na vprašanje o značilnostih istrskih jedi pripoved začela z dejstvom, da je lokalna kulinarika seveda neločljivo povezana z morjem.

Izola in plava riba

»Prav Izolo in njen razvoj je zaznamovala plava riba, in sicer sardela, ki je z vzpostavitvijo industrije za predelavo rib krojila gospodarski razvoj mesta. Poleg sardele, ki se po najbolj tradicionalnem receptu pripravlja na šavor (to je posebna oblika mariniranja), so značilni tudi pedoči (školjke klapavice) na buzaro in bakala oziroma namaz iz polenovke. Na podeželju so znane predvsem jedi na žlico, na primer bobiči (mineštra iz mlade koruze) in po tipičnih istrskih sladkih dobrotah kot so fritli (nekakšne miške z rozinami) in kroštole (ocvrto pecivo, ki ga ponekod poznajo kot flancate). Veste, istrska kuhinja je izvorno zelo enostavna. Prav letos je v sklopu projekta Zgodbe o ribištvu, v katerem je sodelovalo tudi Turistično združenje Izola, izšla znanstvena monografija dr. Lucije Čok Okus po morju – stara istrska kuhinja, ki v več pogledih, tudi družbeno, obravnava istrsko kuhinjo,« je razložila Tjaša Likar.

Znani gostinci in vinarji

Tudi omenjene in še mnoge druge istrske jedi bodo pripravljali in ponujali številni znani gostinci skupaj z vinarji: Di Kappa tartufi, Fogy tartufi, Kavarna Zvon, Kulturno društvo Malija, Limoni Šik, Memon prosciutto e vino cf, gostilna Bujol, Nori sushi, Pri Tinetu, Sparkling oysters, Kulturno in turistično društvo Šparžin, Vina Božič, Vina Markovič, De Grassi aperitivo bar, Vina Brič, Brin Gin, Santomas, Altroke, Art Kavarna Odeon in Biradiski.

Ponudba bo tako zajemala morske kot tudi jedi istrskega podeželja, je nadaljevala Tjaša Likar in podčrtala: »Prvič bo z nami tudi edini izolski ponudnik vegetarijanske prehrane Art Kavarn Odeon. Obiskovalci se bodo lahko na pomolu ustavili zgolj na prigrizku ali kozarčku, ker pa dogodek traja cel dan, bodo lahko na idilični lokaciji pojedli tudi kosilo ali večerjo. V popoldanskem času se nam bo ob pomolu pridružila tudi Ladja Jež, kjer bodo na voljo sardele.«

Lokalno pri dobavi pripravi

In cene? Tjaša Likar: »V oblikovanje cen se kot organizator ne spuščamo. Običajno se cene za prigrizke, sladice gibljejo med tremi in petimi evri za porcijo, cene za jedi pa od osem do petnajst evrov.« Ponudbo sicer poskušajo usmerjati v gurmansko in, če se da, sezonsko. Glavna smernica za gostinske ponudnike je usmerjenost v lokalno, tako pri dobavi sestavin kot pri pripravi tipičnih jedi. Pobudo so sodelujoči sprejeli in trudijo se pripravljati tudi inovativne jedi. Do zdaj so na stojnicah imeli že istrski sushi, carpaccio, jedi s hobotnico, ostrige, tagliato, burger iz boškarina, gurmanski sendvič z zorjeno govedino, vedno diši tudi po jedeh s tartufi … Seveda pa nikoli ne manjkajo jedi istrskega podeželja, pršut, istrske sladice, vina, penine in druge pijače …

Kaj pa glede receptov, strašanskih skrivnosti pri pripravi istrskih jedi? Tjaša pravi, da so gostinski ponudniki zelo odprti in se bodo obiskovalkam in obiskovalcem z veseljem posvetili, če bodo le imeli čas, kulinaričnih delavnic pa da na dogodku ne načrtujejo: »Na splošno sicer na Turističnem združenju Izola zelo veliko truda in sredstev vlagamo v izobraževanje turističnega gospodarstva. V preteklosti smo gostili kar nekaj odmevnih kuharskih imen, kot so na primer Tomaž Kavčič, Uroš Štefelin, Bine Volčič, Luka Jezeršek, Filip Matjaž … Eden izmed ključnih elementov srečanj in izobraževanj za naše ponudnike je tudi usmerjenost v trajnostne modele poslovanja in kulinarike.«

In še vprašanje, ali je kulinarični dogodek namenjen zgolj dobrojedcem? Tjaša Likar pravi: »Pomol privablja obiskovalce vseh starosti in veliko je tudi družin. Za vsakega se nekaj najde in seveda je razen alkohola čisto vsa ponudba lahko primerna tudi za otroke, če le nimajo prehranskih omejitev. Glede na izkušnje prejšnjih let pa lahko zatrdim, da se najmlajši vsekakor le redko lahko uprejo tipični istrski sladici, fritlom.«

Dnevi kraljice sardele Kulinarični dnevi, posvečeni sardeli, bodo v izolskih gostilnah in restavracijah potekali od tega petka do nedelje, 1. oktobra. Ponudniki bodo pripravljali krožnike s to zdravo modro ribo, na katerih bodo poleg klasičnih ocvrtih sardel in sardel na žaru tudi tradicionalne sardele na šavor in v čežami, bodo pa med kulinaričnimi Dnevi kraljice sardele goste razveseljevali tudi z inovativnimi jedmi.

