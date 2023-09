To soboto in nedeljo bo sejem v Ljubljani, točneje v Cankarjevem domu. Oba dneva boste lahko sejem obiskali od 9. do 19. ure, na razstavnih prostorih številnih slovenskih in tujih razstavljalcev pa si boste lahko ogledali zbirke mineralov, fosilov, nakita in ostalih izdelkov, ki so na tak ali drugačen način povezani z njimi.

Tri delavnice za obiskovalce sejma

V okviru sejma bodo organizirali tri izjemno zanimive delavnice za vse, ki boste ta konec tedna občudovali pisano paleto vsega, kar je milijone let v svojih globinah skrival naš planet. Tako Višja strokovna šola Srečka Kosovela iz Sežane in Prirodoslovni muzej Slovenije pripravljata prikaz brušenja plemenitih kamnov. Mojstrstvo in potrebne veščine bodo pred vami demonstrirali študentje in diplomanti Višje strokovne šole iz Sežane pod vodstvom dr. Miha Jezerška in poskrbeli, da z brušenjem in poliranjem kamna poudarijo njegove optične lastnosti, predvsem barvo in sijaj. Poleg brušenja in poliranja je seveda pomembno, da s primerno obliko dajo kamnu še več svetlobe in več lesketanja, s tem pa, seveda, tudi preprosto uporabno vrednost.

Na drugi delavnici, ki jo boste lahko obiskali med sejmom v Cankarjevem domu v Ljubljani, boste lahko sami oblikovali nakit. Za vse, ki obožujete eno izmed najstarejših obrti, so namreč pripravili tudi delavnico, kjer boste oblikovali svoj kos nakita oziroma iz žice ustvarjali unikaten nakit, kar vam bo omogočila izkušena zlatarka Tina Mežek, mentorica zlatarske šole v Mengšu, kjer sicer oblika neformalnega izobraževanja v zlatarskih tehnikah in praktično usposabljanje obsega 120 ur.

Razstavi in delavnica za otroke

Pripravili bodo tudi razstavo in likovno delavnico za otroke. Okamenki so zadnji cikel slik slikarke Tatjane Mijatović, v katerem se je podala v likovno raziskovanje fosilov rib, amonitov, školjk, morskih trav, praproti, insektov in sledi, ki jih pušča narava v procesu fosilizacije. Na slikah so vidni elementi polivanja barv, ki tvorijo zanimive slučajnosti, odtise ostankov rastlin in pike, ki jih slikarka skoraj obvezno vnaša v likovna dela. Najmlajši obiskovalci bodo lahko v okviru te razstave pokazali svojo umetniško žilico. Še ena razstava bo na ogled: Kalciti iz Velike Pirešnice. Kalcit je eden najpogostejših mineralov na površju Slovenije. Še posebno je zanimiv, kadar tvori kristale, ki jih občudujemo s prostim očesom. In prav takšni so tudi kalciti iz Velike Pirešice, ki imajo pestro oblikovane kristale, občasno pa se najdejo tudi zelo dobro ohranjeni kristali in kristalne kopuče večjih dimenzij. Razstavo pripravlja Prirodoslovni muzej v sodelovanju z zasebnima zbirateljema in avtorjema razstave Iztokom Kovačem in Dejanom Šauperlom.

Serpenitni žad in veliki leščur

Vsaj omeniti je treba še razstavo Serpenitni žad s Pohorja, ki jo pripravljata Prirodoslovni muzej Slovenije in Višja strokovna šola Srečka Kosovela iz Sežane. Omenjeni ustanovi pripravljata tudi razstavo Veliki leščur, razstavo o največji endemitski školjki v Sredozemskem morju. Dogajanja pa ne bodo omejena zgolj na Zemljo, saj boste z razstavo Mala telesa Osončja »potovali« daleč stran od našega domačega planeta.