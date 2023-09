Obeti: V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Plohe in posamezne nevihte bodo dopoldne od severa zajele večino Slovenije. Nekoliko hladneje bo. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodni in deloma osrednji Sloveniji bodo posamezne plohe.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Vremenska fronta je dosegla območje od Rokavskega preliva do Skandinavije. Nad naše kraje z vetrovi zahodnih smeri doteka zelo topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V sredo bo deloma sončno. Sredi dneva in popoldne bodo v krajih severno od nas začele nastajati nevihte. V Kvarnerju in zahodni Istri bo pihal šibak jugo, drugod veter južnih in zahodnih smeri.