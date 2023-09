Na današnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića so predstavili tudi potek sanacije bivalnih prostorov po poplavah v Sneberjah. Stanovalci so v teh dneh prejeli vzorec pogodbe za izvajalce sanacije, ki ga lahko uporabijo, lahko pa sestavijo svojo pogodbo. »50 stanovalcev se je odločilo, da bo izbralo izvajalce, ki jih je predlagala Mol, ostali so se znašli sami ali delajo v kombinaciji,« je pojasnila Grobelnik.

Na območju Sneberij črnih gradenj ni, tako da bodo vsi prizadeti stanovalci prejeli sredstva za sanacijo. Račune naj pošiljajo Zvezi prijateljev mladine (ZPM) Moste-Polje po navadni ali elektronski pošti z dopisom Poplave v Ljubljani 2023. »Roka za oddajo ni, ker bo sanacija predvsem zidanih hiš trajala dlje časa,« je povedala Grobelnik in dodala, da so sredstva za sanacijo rezervirana za vse prizadete, tako da jim s sanacijo ni treba hiteti in naj »res upoštevajo navodila strokovnjakov«.

Ob potrebi po začasni premestitvi so nekatere starejše stanovalce naselili v domove za starejše, družine in samske pa v neprofitna stanovanja javnega stanovanjskega sklada. Stanovalci lahko za čas sanacije tudi najamejo stanovanje na trgu, tržna najemnina pa jim bo povrnjena, je spomnila Grobelnik.

Tudi ukrep brezplačnih obrokov za prizadete v poplavah se končuje, brezplačni obroki bodo na voljo do 15. septembra, nato pa se morajo stanovalci organizirati sami. »Predlagamo, da se starejši obrnejo ali na zavod za oskrbo na domu ali na bližje domove starejših občanov,« je naštela.

Grobelnik je povedala še, da so računi za elektriko stvar države, položnic podjetja Voka Snaga pa prizadeti stanovalci še niso prejeli, saj se skupaj z energetiko Ljubljana dogovarjajo, »na kakšen način bodo stroški znižani«.

Janković pa je dodal, da je prenove potrebnih 142 bivalnih prostorov, in sicer 108 v četrtni skupnosti Jarše, 20 v četrtni skupnosti Šmarna Gora, 13 v Šentvidu in en na Viču. Od tega bo 59 objektov za sanacijo dobilo po 15.000 evrov, 83 objektov pa po 10.000 evrov. »Tako da je strošek vseh 142 objektov, ki jih je pregledala ZPM Moste-Polje, 1,7 milijona evrov,« je pojasnil.

Župan sicer pričakuje, da bodo sanacijska dela, ki jih izvajajo podjetja s seznama Mola, zaključena v enem mesecu, torej do 15. oktobra. »Tisti, ki delajo sami ali imajo svoje izvajalce, pa se o sanaciji odločajo sami,« je dodal Janković. Grobelnik pa je dodala, da bo sanacija zidanih hiš trajala dlje, saj so izvajalci svetovali, naj stanovalci počakajo na kurilno sezono.

Mol je končala sanacijo plaže Laguna, ki jo je poškodovala Sava. Odstranili so naplavine in poškodovana drevesa, znova namestili klopi in betonske ležalnike, popravili poškodovani pomol in uredili dostopne poti. Strošek sanacije je znašal 52.693 evrov brez davka.