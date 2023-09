Do prometne nesreče je prišlo v ponedeljek okoli 15.30 na južni ljubljanski obvoznici, v bližini izvoza Rudnik v smeri Kopra. Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da so v nesreči udeležena tri osebna in dve tovorni vozili. Tovorno in osebno vozilo pa so zajeli plameni.

Inšpektor Primož Kadunc iz sektorja uniformirane policije Policijske uprave Ljubljana je na današnji novinarski dejal, da je bilo v verižnem trčenju udeleženih pet vozil. Po trčenju je tovorno vozilo 56-letnega povzročitelja, skupaj z osebnim vozilom, v katerem je bila 55-letna državljanka Slovenije, zdrselo na prehitevalni pas in se vnelo. Voznik tovornjaka, ki je utrpel lažje poškodbe, je uspel vozilo pravočasno zapustiti, voznica pa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla.

"Drugo tovorno vozilo in vozilo s prikolico je v trčenju odbilo v desno, kjer sta se oba prevrnila. V drugem osebnem vozilu, pa sta ostala ukleščena voznik in njegova sopotnica, 72-letna državljana Italije, ki sta zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla," je dodal Kadunc in poudaril, da nihče od udeleženih ni bil pod vplivom alkohola.

Po podatkih policije vzrok, zakaj voznik ni pravočasno zaviral, še ni uradno znan. Glede tehnične ustreznosti tovornjaka pa je Kadunc dejal, da bo slednje težko ugotavljati, saj je vozilo zagorelo. Kadunc je še dodal, da je bil za nastanek prometne nesreče v največji meri kriv človeški dejavnik.

Cesta je bila zaradi odstranjevanja posledic nesreče zaprta do enih ponoči. Državljana Slovaške je policija zaslišala, po tem ko je bil izpuščen iz bolnišnice. Policisti okoliščine nesreče še preverjajo, ravno tako bodo o sumu storitve prometne nesreče iz malomarnosti obveščali pristojno državno tožilstvo.

