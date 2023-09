Policija je danes razkrila še nekaj podrobnosti tragične prometne nesreče, ki se je včeraj okoli 15.30 zgodila na južni ljubljanski obvoznici. V trčenju blizu izvoza za Rudnik so bili, kot je znano, vpleteni trije osebni avtomobili in dva tovornjaka. Trije ljudje so umrli. Kot je pojasnil policijski inšpektor na PU Ljubljana Primož Kadunc, je 56-letni državljan Slovaške vozil tovorno vozilo iz smeri predora Golovec proti Barju. Ko je v času prometne konice pripeljal do kolone vozil, je trčil v osebni avto, ki ga je vozila 55-letna slovenska državljanka. Njen avto je potisnilo naprej še v en avto, v katerem sta bila 72-letna italijanska državljana. Obe vozili je tovornjak potisnil v tovorno vozilo, za katerega volanom je sedel 51-letni Slovenec, nato pa še v osebni avto s prikolico, ki ga je vozil 61-letni Nemec.

Slovakov tovornjak je skupaj s cliom Slovenke zdrsel na prehitevalni pas in se vnel. Vozniku je uspelo tovornjak pravočasno zapustiti, voznica clia pa je zaradi hudih poškodb na kraju nesreče umrla, prav tako oba Italijana. Drug tovornjak in vozilo s prikolico je v trčenju odbilo v desno, oba sta se prevrnila. Zaradi ogleda in odstranjevanja razbitin je bila cesta na tem odseku zaprta do enih ponoči. Policisti so danes še zbirali informacije in preverjali posamezne okoliščine v smeri suma kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.

Zaviral tik pred zdajci

Kot je pojasnil Kadunc, je bil povzročitelj nesreče lažje poškodovan. Po oskrbi v bolnišnici so ga policisti zaslišali, nato pa izpustili. Na vprašanje, ali je pred trčenjem zaviral, je Kadunc odvrnil, da glede na pridobljene posnetke je. »Sicer zelo pozno, lahko bi rekli tik pred zdajci. Ostale okoliščine pa še preiskujemo in bomo s pomočjo izvedencev skušali pojasniti, kaj in kako se je zgodilo,« je izjavil. Na vprašanje, kako je bilo s tehnično brezhibnostjo tovornjaka, je odvrnil, da bodo to težko ugotovili, ker je v celoti zgorel. Bodo pa tudi to poskušali razčistiti s pomočjo izvedencev. Je pa še dejal, da je bil v prvi vrsti za nesrečo kriv človeški faktor. Na vprašanje, ali se morda kar koli ve o tem, zakaj povzročitelj ni pravočasno ustavil, je Kadunc odgovoril, da v »uradnem postopku ne«. Ni bil pa nihče od udeležencev nesreče pod vplivom alkohola.

Precej več kršitev kot lani Letos, podatki veljajo do 10. septembra, so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 1702 prometnih nesrečah. Povzročili so 62 odstotkov teh nesreč. V njih je umrlo pet oseb, od tega trije vozniki tovornih vozil, en voznik osebnega avta in en motorist. Dvaindvajset ljudi je bilo huje poškodovanih. Do konca avgusta je policija pri voznikih tovornih vozil zabeležila 30.700 kršitev prometnih predpisov, kar je 19 odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Največkrat so bile povezane s prehitro vožnjo, uporabo mobilnega telefona in drugih naprav pa tudi neuporabo varnostnega pasu, nepravilnostmi, povezanimi s tovorom, in nepravilnim prehitevanjem.

Nevarna utrujenost Utrujenost za volanom je med vozniki tovornjakov relativno pogosta. V takšnem stanju so manj pozorni, njihovi odzivi so počasnejši in manj ustrezni, z več premiki volana, več nihanji v hitrosti vožnje in varnostni razdalji. Ocenjujejo, da je utrujenost voznika dejavnik, ki prispeva k 15 do 20 odstotkom najhujših prometnih nesreč. Deleži so višji za nesreče, ki vključujejo voznike gospodarskih vozil, za nesreče s smrtnim izidom in nesreče na avtocestah, sporočajo z agencije za varnost prometa.